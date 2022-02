Lamslået af tragedie: Talent død i rædselsulykke

Alt for tidligt blev livet slukket Jordi Bongard.

Den kun 20-årige forsvarsspiller døde onsdag aften nær nær midnat i en frontalkollission med en lastbil. Tyske Bild, der har talt med politiet, forklarer, at Bongards Mercedes af ukendte årsager havde kørt i den forkerte vejbane og braget ind i lastbilen, hvis 44-årige chauffør kom på hospitalet med svære kvæstelser.

Bild bringer desuden et billede af talentets totalsmadrede bil, og her kan man se, at hele den forreste del er mere eller mindre forsvundet.

Borussia Mönchengladbach er selvsagt i sorg over tabet.

- Borussia sørger over tabet af Jordi Bongard. Vores U23-spiller døde i en trafikulykke i nat. Vi udtrykker vores dybeste medfølelse med hans familie og kære og ønsker dem styrke. Jordi vil altid være i vores tanker og hjerter!, skrev klubben på deres Twitter-profil.

Sportsdirektør Roland Vikus satte torsdag lidt flere ord på tragedien.

- Vi modtog denne forfærdelige nyhed i morges og er lamslåede. Vores dybeste medfølelse og tanker går til Jordis familie, sagde han.

Bongaard var i klubben siden 2013, og sidste år blev den 196 cm høje forsvarer belønnet med sin første seniorkontrakt. Desværre nåede han kun at repræsentere at repræsentere klub og landshold på ungdomsniveau.