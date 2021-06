Lang karantæne for falsk identitet

Tre måneders karantæne hen over sommeren og en bøde på cirka 260.000 kroner.

Det er straffen til kantspilleren Silas Katompa Mvumpa fra bundesligaklubben VfB Stuttgart for at have spillet under en falsk identitet i de seneste år.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside fredag.

- Det var åbenlyst for os og ham, at Silas ville få en straf af DFB (Det Tyske Fodboldforbund, red.), og ifølge reglerne skal det også være sådan, siger klubbens sportsdirektør, Sven Mislintat.

Congolesiske Silas Katompa Mvumpa har de seneste sæsoner spillet under navnet Silas Wamangituka, og han har også løjet sig et år yngre end sin reelle alder, 22 år.

Det afslørede han selv og Stuttgart forleden og slog samtidigt fast, at han blev presset til at lyve af sin daværende agent.

- I de sidste par år har jeg levet i konstant frygt, og jeg har også været bekymret for min familie i Congo.

- Det var et svært skridt for mig at fortælle den her historie offentligt, og jeg ville aldrig have haft modet til det, hvis Stuttgart ikke var blevet som et andet hjem og et sikkert sted for mig, sagde Mvumpa i forbindelse med sin afsløring.

Stuttgart erklærer sig glad for, at DFB har taget hensyn til de særlige omstændigheder i sin dom.

Mvumpa misser starten af næste sæson, men han kan spille igen fra 11. september. Denne gang med sit rigtige navn på trøjen.