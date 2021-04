Langt fra Champions League efter fuser

Borussia Dortmund får meget svært ved at nå med i næste sæsons Champions League. Lørdag forpassede holdet chancen for at komme helt tæt på Bundesligaens top-4, som giver adgang til den fineste klubturnering.

På hjemmebane mødte Dortmund netop nummer fire, Eintracht Frankfurt, og med Thomas Delaney på banen i hele kampen tabte Dortmund med 1-2.

Dortmund ligger nummer fem med 43 point, mens Frankfurt på fjerdepladsen suser på 50 point bag Wolfsburg, der med 1-0 hjemme over Köln kom på 54 point.

Dortmund fik en skidt start på kampen og kom bagud allerede efter ti minutter, da backen Nico Schulz scorede i eget net.

Hjemmeholdet havde det meste spil og begyndte også at komme til chancer. Det gav endelig resultat i første halvlegs sidste minut.

Efter et hjørnespark bugserede Emre Can bolden hen til Mats Hummels, der udlignede.

I anden halvleg havde Frankfurt bolden i nettet efter 20 minutter, men VAR afslørede en strafbar offside.

Kort efter var Erling Haaland i den anden ende tæt på at score, da han forsøgte sig ene mand, men skuddet fra en lidt spids vinkel strøg forbi den fjerneste opstander.

Men i den efterfølgende periode var det Frankfurt, der var mest nærgående med flere gode forsøg. Derfor var det ikke ufortjent, da André Silva med fire minutter tilbage headede sejrsmålet ind til 2-1 efter et kontraangreb.

I bunden er Schalke 04 ved at løbe tør for matematiske overlevelseschancer, efter at udekampen mod Bayer Leverkusen blev tabt 1-2. Traditionsklubben har 13 point til den rette side af nedrykningsstregen.

Derimod har Mainz og træner Bo Svensson fine muligheder for at klare frisag i bunden, selv om lørdagens hjemmekamp mod Bielefeld, der ligger næstsidst, sluttede 1-1.

Mainz har to point til tredjesidstepladsen, der udløser playoffkampe for overlevelse.

I midteropgøret mellem Augsburg og Hoffenheim vandt hjemmeholdet 2-1. Augsburg førte 2-0, før Robert Skov reducerede med fem minutter tilbage.

