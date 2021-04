Laver mirakler! Bo bedre end Dortmund

Hans titel er fodboldtræner, men i Mainz mener de nok, at Bo Svensson burde kaldes mirakelmager.

Den danske træner har i hvert fald fået Mainz-tilhængerne til igen at smile og drømme om endnu en sæson på fineste klasse.

Missionen syntes noget håbløs, da Bundesliga-klubben hentede 41-årige Svensson i starten af året.

Mainz lå næstsidst i Bundesligaen med seks point efter de 14 første kamp.

Kun Schalke 04 havde været dårligere, og der var fem point op til redning for Mainz 05.

Fire måneder senere er situationen ændret radikalt. Ikke i Schalke, men i Mainz.

Bo Svensson har gjort Mainz til et vinderhold, og søndag aften beviste de det igen, da de på udebane vendte 1-2 til 3-2 i bundopgøret mod FC Köln.

- Når man kommer bagud 1-2 og alligevel - midt i en nedrykningskamp - vender det til en 3-2-sejr, vidner det om stor klasse og stor mental styrke, sagde Mainz-sportsdirektør Martin Schmidt efter den dramatiske kamp mod Köln, som Mainz afgjorde med en scoring et minut inde i tillægstiden.

Bo Svensson var kandidat til trænerposten i AaB, men endte i Mainz. Ikke desto mindre mener Inge André Olsen, at han ender som landstræner.

Mainz kravlede med sejren op på 14. pladsen, mens Köln er næstsidst på en direkte nedrykningsplads.

De er fem point efter Mainz, der har distanceret bundproppen Schalke 04 med hele 15 point.

Mainz har ramt plet med ansættelsen af den danske træner, som de hentede i østrigske Liefering som afløser for Jan-Moritz Lichte.

I 14 kampe har Bo Svensson hentet 22 point og er dermed blandt de mest succesfulde trænere i tysk fodbold i 2021.

Faktisk er Mainz femtebedst i Bundesligaen i den periode, hvor den tidligere FCK'er har stået i spidsen for dem.

Bo Svenssons Mainz har således hentet et point mere end Dortmund i perioden.

Mainz har spillet i Bundesligaen uafbrudt siden sæsonen 2009/10, og Svensson ser ud til at lykkes med det, som Klopp mislykkedes med i sæsonen 2006/07.

Med den nuværende Liverpool-manager på bænken rykkede klubben ned.

Bo Svensson var siden med til at spille den op i den bedste række, og noget tyder på, at han også sørger for, at den forbliver der i hvert fald en sæson endnu.

Der resterer kun seks runder af Bundesligaen.

