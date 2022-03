Legende hylder dansk stjerne

Der er dansk tryllestøv i Bundesligaen i disse år.

Men ifølge den tyske angrebslegende, Jürgen Klinsmann er der en af dem, som har gjort sig ekstra bemærket.

- Jeg synes, at Yussuf Poulsen skiller sig ud. Han har spillet for Leipzig de sidste par år, og her har han bevist sine kvaliteter som spiller. Det er der ingen tvivl om.

Yussuf Poulsen spiller i RB Leipzig, som i øjeblikket ligger på tredje pladsen i Bundesligaen. I indeværende sæson har han indtil videre scoret fem mål. Foto: Sebastian Gollnow/Ritzau Scanpix

I et interview til Viaplay, hvor Ekstra Bladet har fået mulighed for at stille et par spørgsmål, udtrykker Klinsmann sin anerkendelse for de unge danskere, der i disse år gør sig bemærket i den bedste liga i Tyskland.

- Traditionelt set har de danske spillere klaret sig godt i den tyske liga, siger Jürgen Klinsmann.

- De har nemt ved at tilpasse sig måden at spille på i ligaen, og kulturelt set minder Danmark og Tyskland om hinanden. Desuden er sproget ikke en stor barriere, fordi man lærer det i danske skoler.

- Jeg er fuld af beundring for danske fodboldspillere og det danske landshold.

Han har også haft relationer til danske spillere, da han var aktiv fodboldspiller.

- Jeg er stadig i kontakt med Peter Schmeicel. Vi taler i telefon sammen, og vi mødes ved internationale turneringer, hvor vi er sammen.

- Vi har mange gode minder sammen.

Danmark vandt EM-finalen i 1992 med 2-0 over Tyskland og Jürgen Klinsmann. Foto: Steen Ole/Ritzau Scanpix

Selvom Klinsmann taler varmt om sin relation til Peter Schmeicel, så deler de to et minde, som tyskeren ikke mindes med glæde.

De to stod nemlig ansigt til ansigt i EM finalen i 1992, hvor Danmark endte med at vinde.

- Vi (Tyskland, red.) tabte jo kampen til Danmark, og Peter Schmeicel var den bedste på banen i den kamp. Han reddede alle skud, vi havde på ham.

Tyskland tabte EM i 1992 til Danmark, men tog revanche i 1996, da de vandt europamesterskaberne i England. I turneringen var Jürgen Klinsmann kaptajn, og han kunne løfte pokalen efter en sejr over Tjekkiet i finalen.

Medaljerne blev overrakt af dronningen af Storbritannien, Elizabeth den anden.

Jürgen Klinsmann jubler med EM-trofæet i 1996 på Wembley Stadium i England. Foto: AP

