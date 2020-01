Legende i Bundesliga-skandale

Den hjemvendte VM-helt Jürgen Klinsmann er i Bundesligaen havnet i en for alle uventet situationen. Bøvl med manglende papirer kan med stor sandsynlighed udelukke Hertha-træneren fra søndagens Bundesliga-kamp, og fremtiden er uvis. Det beretter de tyske medier Bild og Kicker.

Sagen er den, at den 55-årige tidligere landstræner, der i november satte sig ved roret i Berlin-klubben Hertha BSC, er blevet bedt om at fremvise en gyldig trænerlicens af det tyske fodboldforbund, DFB.

Sådan en havde han imidlertid ikke lige ved hånden, og nu skal han tænke hurtigt for at få lov til at indtage trænerbænken i de første runder af forårets Bundesliga.

Den trænerlicens, folkehelten 'Klinsi' tog i Tyskland tilbage i 2000, er for længst udløbet. Angiveligt skulle han have en form for gyldig trænerlicens liggende i den amerikanske delstat Californien, som han netop er flyttet fra.

Papirerne har han dog ikke fået med tilbage Tyskland, og hvad gør man så?

Klinsmann i spidsen for USA under VM i 2014. Her i forbindelse med et nederlag på 1-0 til Klinsi hjemland. Klinsmann var landstræner i fem år for de forenede stater, indtil han blev fyret i 2016. Foto: AP/Matthias Schrader

De samme regler gælder for alle

Ja, hvad man skal gøre ved det, er der ikke rigtig nogen, der lader til at have et klart svar på. Det er trods alt heller ikke et problem, det tyske fodboldforbund skal konfronteres med hver uge.

Selv forklarer Klinsmann, at papirerne har forputtet sig eller er blevet glemt i forbindelse med flytningen fra USA, som han forlod til fordel for Berlin i november. Om det skulle være vigtigt at medbringe dokumentation på, at man har licens til at træne fodboldhold, havde han ikke skænket en tanke.

- Da jeg fløj tilbage til Berlin i slutningen i november, havde jeg ikke troet, at min trænerlicens og mine videreuddannelsespapirer ville være nødvendige, for der vidste jeg slet ikke, at jeg skulle være Hertha-træner, siger Klinsmann til Bild, hvor han også forklarer, at han var forbi sit amerikanske hjem omkring jul, men der glemte han slet og ret papirerne.

Og derfor er det pludselig blevet rigtig bøvlet.

- I øjeblikket er der ingen i min familie, der er derovre. Jeg er dog klar på at bibringe alle de nødvendige papirer, siger Klinsmann til Bild. Hvordan det kan lade sig gøre, bliver ikke gjort mere konkret.

Timingen er rigtig dårlig for den irriterede Hertha-lejr, og forvirringen total. For den mærkværdige situation er opstået lige forud for første runde i forårssæsonen af Bundesligaen, hvor berlinerne møder hård modstand i form af Klinsmanns tidligere klub som både spiller og træner, Bayern München. Samtidig er der ikke rigtig nogen i DFB, der lader til at have nogen idé om, hvordan man skal gribe det an.

Sikkert er i hvert fald, at en trænerlicens skal forlænges hvert tredje år, forklarer DFB over på Kicker. Det kræver 20 timers deltagelse i kurser eller andre former for faglige aktiviteter og giver mulighed for at forlænge i yderligere tre år.

Tilbage på skolebænken

Leder af DFB-akademiet, Tobias Haupt, roser Klinsmann, æresanfører på det tyske landshold, og Haupt kalder ham også for 'en fuldblodstræner', der har gjort meget for tysk fodbold. Men også for ham gælder der altså regler.

- Naturligvis gælder der også for ham bestemte regler. Vi ved, at han i løbet af de sidste par år har videreuddannet sig, men for eksempel i lande som Mexico og Brasilien, hvor man ikke går så meget op i certifikater.

- Sammen med DFL (Deutsche Fußball Liga, red.) vil vi italesætte konkrete foranstaltninger, så Jürgen igen kan lukke hullet, siger Haupt, der foreslår deltagelse i et videreuddannelseskursus februar måned i Mainz.

Hvor det så placerer Klinsmann i forhold til deltagelse i Herthas weekendkamp, vides ikke. Heller ikke om det 55-årige koryfæ må klemme en lille flyvetur på tværs af Atlanten og tilbage ind i skemaet et sted mellem onsdag og søndag.

Klinsmann er særdeles populær i det tyske. I løbet af angriberkarrieren, der bragte ham forbi bl.a. Inter, Monaco, Tottenham og Bayern München var han som angriber en medvirkende faktor i Vesttysklands VM-triumf i 1990. Senere vandt han også metal for det forenede Tyskland, da han i 1996 som anfører kunne løfte EM-trofæet på Wembley.

Som træner førte han Tyskland til bronze ved VM på hjemmebane i 2006, men oplevede ikke samme succes, da han vendte tilbage som træner i Bayern München i 2008. Han blev fyret, inden sæsonen var omme, hvorefter han rykkede til det amerikanske. Her var de største bedrifter en VM-ottendelsfinale i 2014 og en fjerdeplads ved Copa America i 2016, inden han blev fyret herfra i november 2016.

I Bundesliga-comebacket er det indtil videre blevet til to sejre, to uafgjorte og et nederlag for klubben, der hører til på Olympia Stadion i det vestlige Berlin.

Klinsmann jubler over europamesterskabet i 1996 med Dronning Elizabeth i baggrunden. Foto: AP

Se også: FA Cup-kamp er aflyst

Se også: Købt for 25 bolde og 250 euro: Nu er han millioner værd

Se også: Købt for 25 bolde og 250 euro: Nu er han millioner værd Jon Dahl Tomasson præsenterer Malmö-assistent