Legende om Haaland: - Han skal bevise mere

Bayern-legenden Philipp Lahm mener, at Erling Haaland stadig har mere at bevise, hvis man skal sammenligne ham med Robert Lewandowski

Erling Haaland har cementeret sin plads som en af de bedste angribere i verden i øjeblikket.

Men han har stadig masser at skulle bevise, før man kan sammenligne ham med Robert Lewandowski ifølge den tyske Bayern München-legende Philipp Lahm.

- Det er en svær sammenligning. Haaland skal først bevise, at han kan spille på samme niveau over en tiårig periode, siger Philipp Lahm til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Robert kom til Bundesligaen og Dortmund i 2010 og har allerede opnået over ti år på topniveau, scoret mange mål i Bundesligaen og blevet kåret som årets spiller af FIFA.

Artiklen fortsætter under billedet..

Philip Lahm har titler som VM, Champions League og otte tyske mesterskaber på sit CV. Foto: Thomas Eisenhuth/Ritzau Scanpix

Ifølge den tidligere back skal Lewandowski i stedet sammenlignes med spillere, der har lige så mange aktive år i bagagen som ham.

- Robert bliver sammenlignet med spillere som Karim Benzema og Cristiano Ronaldo, der har spillet over en længere periode på højeste niveau og stadig spiller, siger Philipp Lahm, der i 2014 vandt VM med Tyskland.

Tirsdag skrev det normalt troværdige medie The Athletic, at Haaland skal til Manchester City til sommer.

Inden den nyhed kom ud, spurgte Ekstra Bladet Philipp Lahm, om Bayern München kunne være en potentiel næste destination for nordmanden.

Han kan godt se, at Haaland kan tage et trin op ad stigen i Bundesligaen, som er Bayern München, men han syntes også, der var fornuft i, at han blev hos Dortmund.

- Jeg tror på, at han kan fortsætte sin gode udvikling hos Dortmund.

Der var til gengæld ikke mange pip fra Philipp Lahm, da snakken gik på transferrygterne om Robert Lewandowski.

- Han har været en enormt vigtig figur hos FC Bayern og er det stadig. Hvad skal han nu? Det ved jeg ikke, men Bayern og Robert Lewandowski passer virkelig godt sammen, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Erling Haaland skiftede til Dortmund fra Red Bull Salzburg i 2020. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Direkte duel

Erling Haaland og Robert Lewandowski står ansigt til ansigt, når Dortmund møder Bayern lørdag aften i Bundesligaen.

Kigger man på statistikken, har Haaland scoret 18 mål i 20 kampe i Bundesligaen denne sæson, mens polakken står noteret for 32 i 30 kampe.

Selvom de ligger tæt statistisk set, synes Philipp Lahm stadig, at der er et stykke vej fra Haaland op til Lewandowski, når han snakker om deres egenskaber som angriber.

- De er den slags angribere, der altid er sultne efter mål. Erling Haaland er en smule mere dynamisk, men Robert er god til at bruge sin krop. Han er fantastisk med højre, venstre og hovedet.

- Jeg synes stadig, han (Robert Lewandowski red.) er foran Erling Haaland, siger Lahm.

Artiklen fortsætter under billedet..

Robert Lewandowski skiftede fra Dortmund til Bayern München i 2014. Siden da er det blevet til 341 mål i 371 kampe. Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

De røde- og blåstribede ligger i spidsen af ligaen med 72 point og Dortmund lige efter med 63.

Med en sejr mod den vesttyske klub kan Bayern næsten smage den tyske sejrsøl, der følger med Bundesliga-trofæet.

Bayern München vandt det omvendte opgør 3-2 i Dortmund. Ét mål blev det til for Haaland i den kamp mens Lewandowski fandt netmaskerne to gange.

Vi må se, om den unge Haaland og Dortmund kan tage fusen på Bayern München og den erfarne Lewandowski i derbyet lørdag aften.

