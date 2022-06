Legende scorer nyt job

Den tidligere tyske landsholdsspiller Miroslav Klose er blevet ansat som cheftræner i den østrigske bundesligaklub SCR Altach.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

44-årige Miroslav Klose er den mest scorende spiller nogensinde på det tyske landshold med 71 mål i 139 kampe.

- Der var bare den positive følelse helt fra starten, som jeg har brug for - af at jeg var det rette sted, siger Klose i en udtalelse på klubbens hjemmeside.

- De første samtaler med de ansvarlige var så åbne, at det stod klart, at jeg havde lyst til det her.

SCR Altach sluttede sæsonen i bunden af den østrigske Bundesliga, men undgik nedrykning.

Klose var fra 2016 til 2018 assistenttræner for det tyske landshold.

I 2018 blev han træner for Bayern Münchens U17-hold. Derefter var han i en sæson assistenttræner under Hansi Finck for klubbens førstehold.

Den polskfødte Klose var med til at gøre Tyskland til verdensmester i 2014 og har også en VM-sølvmedalje og to bronzemedaljer i sin samling.

Starten på karrieren var ellers ganske beskeden for Miroslav Klose. Angriberen spillede sine første seniorår for barndomsklubben Blaubach-Diedelkopf langt nede i det tyske fodboldhierarki.

Han var næsten 22 år, før han debuterede i den bedste række for Kaiserslautern, men derfra gik det kun fremad.

Han havde efterfølgende stor succes i Werder Bremen og Bayern München, inden han rundede karrieren af med fem sæsoner hos Lazio i Italien.