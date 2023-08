Legende sviner kvindefodbold: - Som en vegansk pølse

Dieter Schatzschneider var en dygtig mand på fodboldbanen.

226 mål i 399 kampe bevidner om en karriere med mål i stængerne - det må man give ham.

Nu om dage består 65-årige Schatzschneiders arbejde i at kigge fodbold og spotte unge stjernefrø som talentspejder for sin hjerteklub Hannover 96, og den tidligere landsholdsangriber har en klar præference for, hvilken fodbold han kan lide.

Og her ser 'Schatz' kvindefodbold som dødens pølse.

- Jeg afskyr virkelig damefodbold fra bunden af mit hjerte. De kan spille og gøre, hvad de vil. Intet der, siger Dieter Schatzschneider i podcasten 'NP Kick-off – Der 96 Talk' ifølge Bild.

Dieter 'Schatz' Schatzschneider var i sin tid en noget så farlig angriber for Hannover 96, for hvem han er alletiders topscorer for. Foto: Jens Wolf/Ritzau Scanpix

For selvom kvindefodbold bliver mere og mere populært, så skal Schatzschneider slet ikke bede om se den sport, han elsker, blive spillet af andre køn end sit eget.

Og i talestrømmen af utilfredshed sammenligner det tyske Hannover-koryfæ kvindefodbold med en vegansk pølse.

Og Schatzschneider skal ikke bede om en vegansk pølse.

- Men jeg nægter stadig at se det. Det er ligesom veganske pølser. Dem nægter jeg at spise, min krop afviser også vegansk mad.

- Alle må gerne spise vegansk. Men jeg skal ikke bede om det.

Udtalelserne kommer i forbindelse med VM i kvindefodbold, der netop nu løber af stablen i Australien og New Zealand. Her kan det nok forventes af den tidligere tyske angriber ikke sidder klistret til tv-skærmen for at følge med i slutrunden.

Både af personlig præference, men også fordi Tyskland røg ud i gruppespillet.

Udover sin tid som målbombarderende spydspids i tysk fodbold, så prøvede Schatzschneider også kræfter med trænergerningen. Her blev det dog kun til syv år i tre forskellige klubber, hvor højdepunktet må have været sin tid i FC Augsburg fra 1998 til 2000. Og det var inden, klubben var med i Tysklands fornemmeste selskab i Bundesligaen.