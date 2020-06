Legenden risikerer enorm nedtur i sin sidste kamp

Claudio Pizarro spiller i dag sin sidste kamp på topplan, og det hele kan ende i et mægtigt antiklimaks for peruvianeren

Der er spillere i SV Werder Bremens trup, der ikke var tænkt på, da deres holdkammerat Claudio Pizarro debuterede som professionel spiller. 12 faktisk.

Det var i 1996, da Claudio var 17 år, han fik den første kamp for Deportivo Pesquero i hjemlandet Peru.

24 år senere stopper han karrieren. Nu har han som en anden Jari Litmanen optrådt i topfodbold i fire forskellige årtier, han har hamret mål ind så mange gange i Bundesligaen, at det kun er et spørgsmål om tid, før der står en statue af ham et sted i Bremen.

Og han har vundet. Seks mesterskaber, Champions League og pokaltitler. Nu kun for Bayern, men alligevel.

Og så har han skrevet kontrakt med José Mourinho i Chelsea og et utal af andre ting i den lange karriere. Tilmed er der kun fem spillere i historien, der har scoret flere mål i den tyske liga, siden begyndelsen i 1963.

Men i dag stopper det. Når Werders kamp mod 1. FC Köln er overstået. Flere tyske medier har denne uge skrevet og antydet, at den sidste sæson har været en for meget. Angriberen skulle være stoppet sidste sommer.

Pizarro skiftede i 2007 til Chelsea efter at have vundet en stribe trofæer med Bayern. Opholdet i England blev dog aldrig nogen succes. Foto: Tom Hevezi/AP/Ritzau Scanpix

Jubel med Arjen Robben mod HSV i 2013, da Pizarro tog en ny tørn i Bayern. Foto: Michael Dalder/Reuters/Ritzau Scanpix

Så var han sluppet for denne mareridtsagtige afslutning, coronapausen og det antiklimaks, man mange steder i tysk fodbold anser som det mest sandsynlige i dag: Nedrykning for Werder Bremen.

Traditionsklubben fra Hansestaden i det nordlige Tyskland, som Pizarro har spillet for i fire omgange, hænger med rumpetten, så den lige præcis bliver fugtig af vandoverfladen før kampen lørdag.

Köln, som han i øvrigt også har spillet for, skal besejres. Og så skal Fortuna Düsseldorf samtidig sætte point til ude mod Union Berlin. Det er bestemt ikke usandsynligt, at Werder hiver en sejr hjem mod Köln, der ikke har noget at spille for. Skulle Düsseldorf så spille uafgjort, ender de to hold á point. Og så er det målscoren, der afgør det. Her er Düsseldorf fire mål bedre inden kampen.

Se stillingen i Bundesligaen her

Det lugter altså af 2. Bundesliga i Bremen efter sommerpausen. Og dét er ikke noget, man er vant til på de kanter. Selvom det de senere år er blevet til nedrykninger for andre klepperter i Bundesligaens historie som Köln, Hamburger SV og VfB Stuttgart, er det kun sket én gang i Bundesligaens 57-årige historie, at Werder er røget ned. Det var i 1981, og de kom hurtigt op igen sæsonen efter.

Derfor er der ikke noget at sige til, at randene under øjnene i Werder er vokset betragteligt i år. Også hos Pizarro, der tilmed har døjet med skader OG har været i coronakarantæne som følge af datterens sygdom.

I aktion for Peru mod Venezuela i Copa América i 2004. Foto: Silvia Izquierdo/AP/Ritzau Scanpix

Læg dertil at det ikke er blevet til et eneste mål i ligaen i de 17 kampe, han har fået. Men de kommer i dag, hvis man skal tro Willi Lemke, Werders mangeårige manager i firserne og halvfemserne:

- Pizarro scorer for os i det 90. minut, og Düsseldorf taber til Union Berlin, sagde han forleden til Die Welt.

For den altid smilende og højt elskede Pizarro (i hvert fald i Bremen) er det noget, man kan håbe.

- Naturligvis ville Claudio have fortjent noget andet, sagde træner Florian Kohlfedt tidligere på ugen.

Uli Hoeneß har kaldt ham for 'Ein Schlawiner', der vist bedst kan betegnes som en snedig skurk, mens den tidligere holdkammerat i Werder, klubbens nuværende bestyrelsesformand Marco Bode som 'et samlet kunstværk'.

Josep Guardiola, der havde ham under sine vinger, da spanieren var cheftræner i Bayern, sagde følgende tidligere på sæsonen om Pizarro: - Jeg ville have elsket at møde ham, da han var 24, 25 eller 26 år. Han er en af de bedste angribere, jeg nogensinde har set. Fodbolden fortjener folk som Claudio, og forhåbentlig vender han tilbage som træner en dag.

Det er muligt, men i første omgang gælder det overlevelse i Bundesligaen. Overlever Werder, bliver det en ny og sidste triumf for Pizarro. Overlever de ikke, ender karrieren i et voldsomt antiklimaks.

Hele sidste runde sættes vanen tro i gang klokken 15.30.

