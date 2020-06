Leipzig afviser: Ingen har budt på Werner

Skal man tro diverse medier i Tyskland og Storbritannien, er Leipzig-angriberen Timo Werner snart Chelsea-spiller, men ifølge tyskerens arbejdsgiver er ingen handel på plads.

Det siger Leipzigs sportsdirektør, Oliver Mintzlaff, efter lørdagens 1-1-kamp mod Paderborn i Bundesligaen.

- Timo Werner har ikke udløst sin frikøbsklausul, og vi er ikke blevet kontaktet om en handel af nogen klub, siger Mintzlaff og tilføjer:

- Det er Timo, som er i førersædet nu. Ikke klubben.

Flere medier har i denne uge skrevet, at Werner er enig med Chelsea. Premier League-klubben er angiveligt villig til at betale 50 millioner euro, hvilket svarer til 372 millioner danske kroner, for tyskeren.

Selv om coronapandemien har skubbet fodboldkalenderen i hele Europa, er Oliver Mintzlaff ikke bekymret for at miste Werner, før sæsonen er forbi.

- Vi er sikre på, at vi finder en løsning med hans nye klub, så han kan blive hos os frem til slutningen af bundesligasæsonen, siger sportsdirektøren.

Fristet af Premier League

Timo Werner kom ikke på tavlen i lørdagens uafgjorte kamp, men har ellers haft en stor sæson for den tyske topklub.

I 30 bundesligakampe har angriberen scoret 25 mål, mens det er blevet til 31 fuldtræffere på tværs af alle turneringer.

Han har i de seneste måneder ikke lagt skjul på, at han var fristet af at fortsætte karrieren i Premier League.

Liverpool blev hurtigt udpeget til favorit, og klubbens tyske manager, Jürgen Klopp, skulle være interesseret i at få sin landsmand i stalden.

Men ifølge Kicker var Liverpool ikke parat til at betale Leipzig den fastsatte frikøbssum, og Premier Leagues førerhold var dermed ude af billedet.