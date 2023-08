Leipzig smadrer Stuttgart

Stuttgart førte ganske fortjent 1-0 ved pausen og havde kurs mod en stor skalp i Bundesligaen, da holdet fredag gæstede RB Leipzig.

Men i en suveræn anden halvleg slog Leipzig eftertrykkeligt gæsterne ud af kurs og vandt 5-1 efter at have lavet fem mål inden for 25 minutter.

Danske Yussuf Poulsen fik en tiltrængt startplads for Leipzig og arbejdede som vanligt hårdt i sine knap 80 minutter på banen - dog uden at bidrage med assist eller scoring.

Yussuf Poulsen kom ikke selv på tavlen, men den danske landsholdsangriber havde masser af grund til jubel fredag aften. Foto: Ronny Hartmann/Ritzau Scanpix

Serhou Guirassy bragte Stuttgart foran efter en stor Leipzig-fejl, og det var også en brøler, der satte Leipzig i gang efter 51 minutter.

Højreback Benjamin Henrichs pressede keeper Alexander Nübel, der tog alt for let på situationen, som endte med at Henrichs nærmest blokerede bolden i nettet.

Nübel undgik fejl af samme størrelse, men blev passeret fire gange mere, da Leipzig rullede sig ud med hurtigt og direkte spil. Den PSG-ejede offensive midtbanespiller Xavi Simons strålede med en scoringer og to assister.

Både Leipzig og Stuttgart har åbnet sæson med tre point efter to kampe i den nye sæson, men Leipzig har naturligt nok end bedre målscore.