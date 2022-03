Leipzig spiller sig i pokalsemifinale

RB Leipzig spillede sig onsdag aften tættere på klubbens første trofæ.

Den østtyske fodboldklub er videre til semifinalen af den tyske pokalturnering efter en 4-0-sejr ude over Hannover 96 fra Tysklands næstbedste række.

Det skete uden den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen, der sad på bænken i hele kampen.

Den Red Bull-finansierede bundesligaklub tog teten fra begyndelsen af opgøret og var overbevisende i både den offensive og defensive del af spillet.

Holdets selvtillid og vinderchancer fik vinger efter godt et kvarters spil, da formstærke Christopher Nkunku bragte de gæstende østtyskere i front. Få minutter efter fordoblede franskmanden føringen.

Hannover havde generelt svært ved at sætte en fod rigtigt i kampen. Holdet lykkedes end ikke at få registreret et eneste skudforsøg i kampens første 45 minutter.

Heller ikke i anden halvleg formåede hjemmeholdet at bide fra sig. Leipzig cruisede sejren hjem uden besvær med yderligere scoringer af Konrad Laimer og André Silva.

Leipzig kan dermed se frem til endnu en semifinale. Det er tredje gang i klubbens historie, at den står i en semifinale i pokalturneringen.

I sidste sæson nåede Red Bull-klubben til pokalfinalen, hvor holdet tabte til Borussia Dortmund.

Klubben med danske Yussuf Poulsen på holdet blev etableret i 2009 og jagter fortsat sit første trofæ.