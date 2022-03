Lewandowski buldrer videre

De regerende tyske mestre fra Bayern München hentede lørdag den første sejr i Bundesligaen i en lille måned.

På hjemmebane nedlagde Robert Lewandowski og holdkammeraterne gæsterne fra Union Berlin med 4-0.

Det var sydtyskernes første ligasejr siden 26. februar, hvor Eintracht Frankfurt blev slået.

Sidenhen er det blevet til uafgjort mod både Bayer Leverkusen og Hoffenheim.

Lørdag aften bidrog Lewandowski med de to sidste scoringer, efter at Kingsley Coman og Tanguy Nianzou havde bragt værterne foran med 1-0 og 2-0 inden for den første halve time.

Lewandowski scorede sit 30. ligamål umiddelbart før pausen på et straffespark, og nummer 31 faldt umiddelbart efter pausen.

Den polske angriber er dermed suveræn topscorer i Bundesligaen. Leverkusens Patrik Schick har på andenpladsen scoret 20 gange.

Bayern München topper den tyske række med 63 point efter 27 spillerunder. Borussia Dortmund, der søndag møder FC Köln, har på andenpladsen 56 point.