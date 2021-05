Lewandowski slog målrekord: Det var som science fiction

Bayern Münchens Robert Lewandowski havde én målsætning for sæsonens sidste kamp mod Augsburg lørdag - at slå rekorden for flest mål i én bundesligasæson.

Polakken var fra start ivrig efter at nå de 41 sæsonmål og dermed overgå Gerd Müllers rekord fra 1971/72-sæsonen, som han tangerede i næstsidste runde.

Igen og igen fik han oplagte scoringsmuligheder, men bolden ville bare ikke ind - før i allersidste minut.

Lidt tilfældigt opsnappede han bolden efter en redning fra Augsburgs keeper og trillede den i kassen. I jublen var det tydeligt at se, at en sten faldt fra den store angribers hjerte.

- Det var en utrolig følelse. Jeg er overlykkelig. Jeg spillede 90 minutter, hvor det bare ikke fungerede for mig, og så scorede jeg med kampens sidste spark. Det var som science fiction.

- Det er meget specielt og et historisk øjeblik i min karriere, siger Lewandowski ifølge sin klubs hjemmeside.

Selv om frustrationen lyste ud af ham, hver gang han missede en mulighed, hævder han, at han holdt fast i troen på, at målet nok skulle komme.

- Man skal altid være tålmodig, og jeg vidste, at min chance ville komme, så jeg skulle være klar hele vejen igennem kampen.

- Man må kæmpe for sådan nogle rekorder - det er ikke let.

Cheftræner Hansi Flick fortæller, at han undervejs i opgøret fortalte en af sine assistenter, at han ikke troede, målet ville komme.

- Det tog ham lang tid at få scoret det mål, men han er en rigtig målscorer, og det er det, der kendetegner ham, siger Flick og slår fast, at Lewandowski ikke har klaret det alene.

- Det er også en præstation af holdet, siger Flick.

Det anerkender Lewandowski.

- Mine holdkammerater holdt hele tiden øje med mig, så jeg kunne score. Hele holdet har spillet en rolle i den her rekord, siger han.

Foruden målene i Bundesligaen har Robert Lewandowski scoret fem kasser i Champions League samt to mål ved klub-VM i denne sæson.