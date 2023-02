Lindstrøm afslører: Skriver tit med verdensstjerne

Jesper Lindstrøm har etableret sig som en profil i Frankfurt, og den danske landsholdspillers præstationer har også medført opmærksomhed fra andre profiler i Bundesligaen.

For et par uger siden kommenterede Dortmund-stjernen Jude Bellingham eksempelvis på et af Jesper Lindstrøms opslag på Instagram, da englænderen skrev 'player' efterfulgt af en ild-emoji.

Lindstrøm svarede herefter tilbage med 'brother', og i et interview med Viaplay har Jesper Lindstrøm nu afsløret, at han jævnligt er i kontakt med Bellingham, der i denne sæson er blevet rygtet til klubber som Real Madrid, Manchester City og Liverpool.

- Vi står og snakker lidt sammen, når vi spiller mod hinanden. Det er jo bare fis og ballade. Jeg synes, at han er en klassefyr. Vi har gået og snakket lidt sammen, og vi byttede også trøje her efter kampen, da de slog os, hvor jeg blev 'snydt' for straffe, siger Lindstrøm.

- Vi snakker nogle gange sammen, og har skrevet lidt sammen på Insta, og vi ønskede hinanden held og lykke op til VM og forskellige ting. Så det er egentlig bare, som det er. Vi snakker sammen.

- Det er jo ikke sådan, at vi sidder sammen hver aften og spiller FIFA, men hvis der er en, der har spillet en god kamp eller hvis man har lavet noget fedt, så skriver man sammen om det. Så det var bare en kort samtale og lidt hyggesnak, da vi spillede mod hinanden.

Jesper Lindstrøm er lørdag eftermiddag i aktion for Frankfurt i Bundesligaen, hvor den tidligere Brøndby-spiller er oppe imod landsholdskollagen Yussuf Poulsen. Frankfurt er i skrivende stund bagud med 2-1 til RB Leipzig.