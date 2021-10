Lindstrøm jubler: Det er helt vanvittigt

Jesper Lindstrøm var i sidste weekend med til at besejre Bayern München på udebane. Det er noget af det største, der er sket i mit liv, siger han til TV2 Sport.

Den tidligere Brøndby-spiller skiftede i sommer til Bundesliga-klubben Eintracht Frankfurt, og søndag startede han inde, da man gæstede de tyske mestre på Allianz Arena i München.

Her spillede han 61 minutter i Frankfurts noget overraskende 2-1-sejr, og Lindstrøm er stadig oppe at køre over, hvor stor en oplevelse det var.

-Sejren over Bayern er noget af det største, der er sket i mit liv. Bare det at kunne spille mod navne som Leroy Sané, Robert Lewandowski, Thomas Müller og Manuel Neuer er vildt.

- Det er jo navne, man for fem-syv år siden sad og så i fjernsynet og tænkte ”wauw”. At jeg så nu kan spille mod dem og endda også vinde over dem, det er helt vanvittigt. Det er som at vinde et mesterskab. Det er kæmpestort.

Til TV2 Sport fortæller Jesper Lindstrøm også, at han fik Leroy Sanés trøje efter kampen.