Lindstrøm spiller nøglerolle i ny Frankfurt-sejr

For tredje kamp i træk fik Jesper Lindstrøm en nøglerolle, da Eintracht Frankfurt søndag vandt 2-1 over Bochum i Bundesligaen efter at have været bagud ved pausen.

Inden for syv minutter havde den unge danske offensivspiller næstsidste fod på både et Bochum-selvmål og matchvindermålet.

Efter en skidt periode er der igen kommet gang i maskineriet hos Frankfurt, der nu har vundet tre kampe på otte dage.

Først blev Hertha Berlin besejret i Bundesligaen, hvor Lindstrøm scorede med et forrygende lob over målmanden. I midtugen gik det så ud over Real Betis i Europa League, hvor danskeren lavede en assist, inden Bochum blev slået søndag.

Med sejren rykker Frankfurt op på niendepladsen, mens Bochum er nummer 11.

Onsdag assisterede Jesper Lindstrøm i Frankfurts sejr over Real Betis. Søndag leverede danskeren igen assist, da Bochum blev slået i Bundesligaen. Foto: Daniel Gonzalez Acuna/Ritzau Scanpix

Det startede ellers skidt for hjemmeholdet Frankfurt, da Bochum kom i front efter 20 minutter. Sebastian Polter kom først på et frispark og pandede sit hold på 1-0.

Efter pausen gjorde 22-årige Jesper Lindstrøm så sit indtog i kampen. Et minut inde i anden halvleg modtog han bolden på kanten af feltet og forsøgte at slå den ind foran mål. Den ramte dog en modstander, der rettede bolden i eget net.

Seks minutter senere modtog Lindstrøm endnu en bold i feltet fra højre side og endnu en gang blev et indlæg sendt af sted. Denne gang var modtageren holdkammeraten Daichi Kamada, der helt fri bragte Frankfurt på sejrskurs.

Lindstrøm fik dog ikke lov at spille kampen færdig. Han gik ud med 20 minutter tilbage på uret, men gik ikke glip af flere mål i opgøret.

Samme tid søndag halede Borussia Dortmund ind på Bayern München i toppen af rækken. På mål af Marius Wolf vandt Dortmund 1-0 over Arminia Bielefeld i en kamp, hvor der også var comeback til Erling Haaland efter en skade.

Dortmund er nu syv point efter Bayern, men har spillet en kamp mindre.