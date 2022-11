Lindstrøm sprudler igen: Ny scoring i målfest

Jesper Lindstrøm viste onsdag prøver på, hvorfor landstræner Kasper Hjulmand har valgt at tage den unge offensivspiller med til det kommende VM.

Her kom danskeren nemlig igen på måltavlen for Eintracht Frankfurt, da det blev til en sejr på 4-2 over Hoffenheim i Bundesligaen. Lindstrøm scorede til 4-2 og kom dermed op på otte mål i denne sæson.

Lindstrøms mål kom efter en hurtig omstilling af Frankfurt. Efter en dribletur fandt Randal Kolo Muani med en tværaflevering sin danske holdkammerat i Hoffenheim-feltet, hvorefter Lindstrøm sparkede bolden ind.

Sejren sendte Frankfurt op på fjerdepladsen i Bundesligaen med fem færre point end topholdet Bayern München.

Hoffenheim havde både Jacob Bruun Larsen og Robert Skov på bænken fra start.

Sidstnævnte er muligvis i spil til en af de sidste fem pladser i den danske VM-trup, og Skov fik da også mulighed for at vise sig frem for Kasper Hjulmand - såfremt landstræneren kiggede med - efter at være blevet skiftet ind i pausen.

Her stod der 3-1 efter en hæsblæsende start på kampen, hvor Frankfurt kom på 2-0 inden for små ti minutter.

Skov kunne kun et halvt minut inde i anden halvleg se sin holdkammerat Ozan Kabak reducere til 2-3, og så levede Hoffenheims comebackhåb for alvor.

Men det led altså et knæk igen, da Jesper Lindstrøm igen bragte Frankfurts føring op på to mål ti minutter senere.

Yussuf Poulsen håber formentlig ligesom Robert Skov at gøre Jesper Lindstrøm selskab i den danske VM-trup. Onsdag blev det kun til cirka ti minutter på banen for angriberen, da Leipzig vandt 3-1 over Freiburg.

En anden angriber, der nok har VM-drømme, er Marcus Ingvartsen. Den formstærke måljæger, der i oktober scorede i fem kampe i træk, startede inde for Mainz onsdag aften mod bundproppen Schalke 04.

Efter 73 minutter uden scoringer blev han pillet ud igen af Bo Svensson. Mainz tabte 0-1 til Schalke, der tog sin første sejr siden 10. september.

Frederik Rønnow, hvis VM-status fortsat er uvis på grund af en skade, var ikke med, da Union Berlin spillede 2-2 med Augsburg.

