Lindstrøms træner amok: 'Hold op med det bras'

Et nederlag på 3-1 og et rødt kort til ham selv sendte Eintracht-Frankfurts træner ud i et vredesudbrud

Tip til pressen: Man skal ikke prikke for meget til Oliver Glasner.

Eintracht-Frankfurt-træneren gik nemlig amok på pressemødet, efter at holdet tabte 3-1 til Hoffenheim.

Et spørgsmål fra pressen fik nemlig den østrigske træner til at se rødt.

- Stop med det bras, råbte han ud i presserummet.

Eintracht-Frankfurts træner kom ud med aggressionerne efter lørdagens kamp mod Hoffenheim. Foto: Imago/Michael Weber

Journalisten spurgte trænerne ind til den forspildte mulighed for at indhente nogle point i kampen om en plads i Europa. Men midt i spørgsmålet afbrød Oliver Glasner så journalisten.

- Jeg er nødt til at gribe ind med det samme. Vær venlig. Jeg har sagt det mange gange. Stop med at beskylde holdet for ikke at få det hele eller for ikke at spille, udtalte han og fortsatte:

- Nu skal jeg fortælle dig (journalisten, red.) noget. Makoto Hasebe er 39 år. Han spiller 90 minutter for tredje gang i denne uge i slutningen af sæsonen, hvor vi har vores 43. kamp. Nogle gange har han blod i urinen, fordi han er så smadret. Hvad gør han? Han spiller igen, udtrykte Oliver Glasner på kraftigste vis.

Kampen mod Hoffenheim var Frankfurts tiende Bundesliga kamp i træk, hvor det ikke lykkedes holdet at vinde de tre point.

Men kampens resultat var ikke trænerens eneste nederlag.

Jesper Lindstrøm spillede kun en enkelt halvleg i nederlaget mod Hoffenheim. Foto: Karina Hessland/Ritzau Scanpix.

Oliver Glasner blev nemlig selv udvist fra kampen, da han fik det røde kort i 47. minut.

Og det var tydeligvis en dårlig cocktail for træneren, der altså havde fået nok, da pressemødet gik i gang efter kampen.

Det var dog ikke kun Oliver Glasner, som kun se sig utilfreds efter kampen.

Det, der kunne ligne et sandt danskeropgør i den tyske liga, endte nemlig med at blive det stik modsatte.

Jesper Lindstrøm blev skiftet ud lige efter halvlegen, og Kasper Dolberg blev kun en ud af de fire danskere, som spiller i Hoffenheim, som fik spilletid.

Det var dog heller ingen stor succeshistorie, da han først kom på banen i 78. minut.