Lindstrøms vilde optur: Kan blive Danmarks dyreste

Jesper Lindstrøm virker at være moden til et stort skifte til sommer, hvor han kan blive Danmarks dyreste spiller

Han gjorde det igen!

Jesper Lindstrøm bliver ved med at imponere i Eintracht Frankfurt.

Lørdag scorede han endnu et imponerende mål, da han fra banens midte løb solo og til sidst sparkede bolden i det fjerneste hjørne.

Samtidig stod han for oplægget til 2-0 træfferen, som Rafael Borre satte ind. Frankfurt vandt 3-0 over Schalke 04 og indtager aktuelt andenpladsen i Bundesligaen efter de seneste ti års mestre, Bayern München.

Med på rundens hold

For sin storslåede indsats hyldes danskeren på ny i tyske medier.

For fjerde gang i sæsonen er Jesper Lindstrøm røget ind på Elf des Tages i boulevardavisen Bild. Her får han den fine karakter 2 (1 er bedst, red.) for sin indsats i storsejren over bundholdet.

Samme karakter får han hos fodboldmagasinet Kicker. Scoringen fra den danske landsholdsprofil var den syvende i Bundesligaen i denne sæson – den niende i alt i sæsonen.

Jesper Lindstrøm lagde op, da Rafael Borre scorede til 2-0 i frankfurts 3-0 sejr over Schalke 034. Foto: Daniel Roland/Ritzau Scanpix.

Jesper Lindstrøm scorede igen og leverede en stor kamp, da Frankfurt vandt 3-0 over Schalke 04. Foto: Daniel Ronald/Ritzau Scanpix.

Med syv sæsontræffere er Lindstrøm aktuelt placeret på en syvendeplads på topscorerlisten i Bundesligaen.

Efter en debutsæson med fem Bundesliga-træffere, har Jesper Lindstrøm taget enorme skridt i denne sæson. Så gigantiske, at et stort sommerskifte virker ganske naturligt.

Den 22-årige tidligere Brøndby-spiller er simpelthen ved at vokse ud af Frankfurt. Og han virker parat til et stort skifte allerede til sommer. Et skifte, der måske kan gøre ham til Danmarks dyreste fodboldspiller.

I dag er Joachim Andersens skifte fra Lyon til Crystal Palace til 225 mio. kr. historiens dyreste skifter med en dansker.

Frankfurt betalte i sin tid beskedne 52 mio. kr. for den danske komet. I dag bliver han ikke handlet for under 35 mio. euro (262 mio. kr.). Formentlig tættere på 40 mio. euro (300 mio. kr.).

For Brøndby ligger der også en gulerod i form af en videresalgsklausul i niveauet 15 procent af det beløb, der overstiger salgsprisen - 52 mio. kr.

Jesper Lindstrøm har vundet Europa League med Frankfurt og i foråret venter en stor Champions League-udfordring, når Napoli venter i 1/8-finalen.

Toppræsterer han mod Napoli i næste måned, vil prisskiltet helt sikkert tordne videre mod højderne.

Her scorer Jesper Lindstrøm efter en forrygende solotur over en halv banelængde. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix.

Mens Jesper Lindstrøm længe har været en markant profil i Bundesligaen, så fik Jonas Wind lørdag markant oprejsning oven på en skadeplaget sæson.

Ikke nok med, at han scorede to mål. Han var også en del af forarbejdet til to øvrige scoringer.

Og det hyldes han for i de tyske medier, dagen derpå.

Jonas Wind hyldes med karakteren 1 - international topklasse - i de tyske aviser efter to scoringer og andel i yderligere to mål. Foto: Ronny Hartmann/Ritzau Scanpix.

Både i boulevardavisen Bild og i det ansete fodboldmagasin Kicker får han karakteren 1, hvilket er den højeste karakter på skalaen.

Det giver af indlysende årsager en plads på Elf des Tages i Bild am Sonntag. Mandag ventes Jonas Wind også at indfinde sig på Elf des Tages i Kicker, som først sætter sine udvalgte efter søndagens kampe.

Men med topkarakter er den 23-årige dansker ikke til at komme uden om til det hold.