Løj sig død - nu skal han i fængsel

Det er de færreste, der vender tilbage fra de døde - men i tilfældet Hiannick Kamba skete det.

Sagen om den tidligere Schalke-spiller er dog på ingen måde af Jesus-lignende dimensioner.

Den nu 35-årige congoleser fik nemlig arrangeret sin egen død, således at hans hustru kunne hæve livsforsikringen.

Det lykkedes tilbage i 2016, da han rejste hjem til fædrelandet og derefter forsvandt efter en fingeret trafikulykke. Dog ikke bedre, end at han dukkede op igen i Tyskland i 2019, hvor han blev anholdt.

Nu har parret så været i retten og er blevet idømt fængselsstraffe på tre år og ti måneder for forsikringssvindel. Det skriver Bild.

Faktisk kunne de være sluppet afsted med deres fupnummer, men ifølge anklageren blev de uvenner, og Kamba havde derfor lige pludselig ikke adgang til de månedlige summer, hustruen modtog af erstatningen på knap ni millioner kroner.

Af samme grund dukkede han derfor op til overfladen og blev kort efter anholdt.

Kamba, der som ungdomsspiller i den tyske storklub blev set som et stort talent på højre back, havde stykket en forklaring sammen om, at han var blevet kidnappet i Congo og efterladt uden dokumenter og mobiltelefon i junglen. Og at han på ingen måde kendte til svindelnummeret.

Hustruen nægter også pure at have noget med det at gøre. Hun har forklaret, at hun blot modtog beskeden om mandens død fra sin svigermor, og at hun skulle sende penge til begravelsen.

Den forklaring købte dommeren ved retten i Essen dog ikke, men kom frem til, at parret arrangerede nummeret sammen, og at de derfor bevidst svindlede sig til pengene - hvoraf forsikringsselskabet nåede at udbetale ca. 850.000 kroner.

Ingen af dem har endnu modtaget dommen, så den kan fortsat blive anket.