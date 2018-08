Mål på saksespark i Bundesliga-debut - og dansk hæl-assist

SE DORTMUNDS SAKSESPARKSMÅL I TV-AFSPILLEREN OVER ARTIKLEN

Yussuf Poulsen leverede en genial assist, men Thomas Delaney løb med de tre point, da Borussia Dortmund hjemme slog RB Leipzig 4-1 i Bundesligaen.

Leipzig kom allerede foran efter 30 sekunder i søndagens opgør, men tre scoringer af Dortmund i første halvleg vendte billedet fuldstændig.

Yussuf Poulsen leverede en genial assist med hælen. Foto: All Over

Dortmund fik dermed en perfekt start på Bundesliga-sæsonen, som blev sparket i gang fredag aften med Bayern Münchens sejr over Hoffenheim.

Dortmund håber at opnå en bedre slutplacering end i sidste sæson, hvor klubben måtte tage til takke med fjerdepladsen.

Til det formål blev den danske landsholdsspiller Thomas Delaney tidligere på sommeren hentet ind, og han var med fra start hos Dortmund til sin første Bundesliga-kamp for de gulsorte.

Det værst tænkelige scenarie udspillede sig i begyndelsen for Delaney og holdkammeraterne, der som sædvanlig var klædt i gult og sort.

Yussuf Poulsen fandt Jean-Kévin Augustin med et elegant vip med ydersiden, og angrebskollegaen kvitterede ved at lægge bolden fladt i nettet.

Det var til gengæld også sidste gang i kampen, at Leipzig-spillerne jublede.

20 minutter inde i opgøret pandede Mahmoud Dahoud nemlig udligningen i kassen med et akrobatisk hop i feltet.

Dortmund trykkede Leipzig i bund i de sidste fem minutter før pausen, og det gav pote.

Først sejlede Marcel Sabitzers hovedstød i eget mål, og kort efter blev det 3-1 til Dortmund, da ligeledes Bundesliga-debuterende Axel Witsel fulgte op på et hovedstød fra Delaney og smækkede bolden over stregen med et halvt saksespark.

Bundesliga-debuterende Axel Witsel fulgte op med saksespark på ligeledes Bundesliga-debuterende Thomas Delaneys hovedstød - og så var der også genial assist fra Yussuf Poulsen. Foto: All Over

Eneste mål i anden halvleg blev også scoret af Dortmund. Men først helt til sidst, da Marco Reus løb i dybden og cementerede sejren med en flad scoring til 4-1.

Tidligere søndag åbnede Mainz også med en sejr uden Emil Berggreen i truppen. Det gik ud over Stuttgart, som blev sendt hjem med et nederlag på 0-1.

