Målmand lod ham score på straffe

Der var store følelser på spil lørdag i Dortmund, da hjemmeholdet tog imod Bayer Leverkusen i sæsonens sidste Bundesliga-kamp.

Erling Haaland stod bl.a. for en fin gestus, da han byttede trøje med dommer Manuel Gräfe efter kampen.

Mindst lige så opsigtsvækkende var det, at tvillingebrødrene Sven og Lars Bender begge indstillede deres karrierer efter flere end 300 kampe hver i tysk topfodbold.

Det fik brødrene lov til at markere på smukkeste vis, da Leverkusen fik tilkendt et straffespark i slutminutterne ved stillingen 3-0 til Dortmund.

Kort forinden var Lars Bender blevet indskiftet til de sidste sekunder i sin karriere. Han afløste meget passende Sven Bender på banen.

Selvfølgelig var det Lars Bender, der har flere end 250 ligakampe for Leverkusen, der skulle eksekvere straffesparket.

Reduceringen blev sat sikkert ind, og faktisk rørte Dortmunds keeper, Roman Bürki, sig ikke ud af flækken for at forhindre scoringen.

Lars Bender fik et smukt minde at slutte karrieren med. Foto: FRIEDEMANN VOGEL/Ritzau Scanpix

Den gestus fik Lars Bender til at takke og kramme målmanden, og i det hele taget var det en meget følelsesladet Bender, der takkede af.

- Der er så mange følelse, så mange minder, det er heftigt. Et fodboldhold er et billede på, hvordan samfundet burde være. Man er der for hinanden.

- Det er helt lige meget, hvem man sidder ved siden, hvordan han ser ud, hvilken religion han har, hvilke holdninger han har, eller hvilken kultur han kommer fra. Stå sammen, lad jer ikke splitte. Det er det budskab, som jeg vil give på vej ud, og hvad jeg tager med mig fra min karriere, sagde Lars Bender.

Lars Bender afløser tvillingebror Sven Bender kort før tid. Foto: FRIEDEMANN VOGEL/Ritzau Scanpix

Lars Bender spillede i Leverkusen siden 2009 og inden da i 1860 München. Brormand Bender begyndte også i 1860 München og havde så en lang periode i Borussia Dortmund, inden han kom til Leverkusen i 2017.

Den emotionelle kamp mellem Dortmund og Leverkusen havde ikke den store sportslige betydning, da det lå fast, at Dortmund skal spille Champions League næste sæson, mens Leverkusen havde kvalificeret sig til Europa League.