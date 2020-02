Målmonster slår til igen!

15 mål på tre kampe.

Sådan lyder Borussia Dortmunds imponerende målform i Bundesligaen efter nytår.

Lørdag scorede holdet fra Ruhr-distriktet fem mål for tredje kamp i træk, da Union Berlin - med Marcus Ingvartsen på bænken - blev sendt hjem til den tyske hovedstad med et nederlag på 0-5.

Dortmund har nu 39 point på Bundesligaens tredjeplads - tre færre end Bayern München i toppen, der lørdag tog en sikker sejr på 3-1 over Mainz.

Den tilsyneladende ustoppelige norske komet Erling Braut Haaland leverede to af Dortmunds kasser og er dermed oppe på syv træffere i tre opgør for sin nye arbejdsgiver.

Nordmanden stemplede første gang ind efter lidt over et kvarters spil, da han vinklede en tværaflevering i feltet i mål til 2-0.

Kort forinden havde et andet Dortmund-stortalent, engelske Jadon Sancho, indledt målfesten med sin scoring til 1-0.

Først cirka 25 minutter inde i anden halvleg satte Dortmund for alvor tingene på plads. Marco Reus gjorde det først til 3-0 på straffespark, hvorefter Axel Witsel to minutter senere satte endnu en Dortmund-scoring på måltavlen.

Et kvarter før tid sendte Erling Haaland bolden i mål til kampens slutresultat, med en afslutning som Union Berlin-målmand Rafal Gikiewicz på en bedre dag havde haft styr på.

Nordmanden blev efter scoringen skiftet ud akkompagneret af et tordnende bifald fra det begejstrede hjemmepublikum.

Robert Skov slog til for Hoffenheim. Foto: RALPH ORLOWSKI/Ritzau Scanpix

I Hoffenheim blev Robert Skov den helt store helt.

Her sørgede danskeren med sin scoring til 2-1, for at Hoffenheim tog en sejr på samme cifre over Bayer Leverkusen i Bundesligaen, og Skov blev dermed matchvinder.

Den tidligere FCK-profils nye, danske kollega i Hoffenheim, Jacob Bruun Larsen, var ikke med efter sit klubskifte fredag.

Med sejren har Hoffenheim 33 point på Bundesligaens syvendeplads.

Leverkusen kom foran efter cirka ti minutter, da Moussa Diaby efter en tunnel på Hoffenheim-forsvarer Stefan Posch befandt sig alene med målmand Lukas Hradecky og let prikkede bolden forbi den tidligere Brøndby- og Esbjerg-målmand.

Lidt over ti minutter senere udlignede Andrej Kramaric for Hoffenheim.

20 minutter inde i anden halvleg slog Robert Skov så til, da han efter en hurtig omstilling sparkede en returbold i kassen via undersiden af overliggeren og sendte Hoffenheim på vinderkurs.

Den holdt hjemmeholdet, indtil dommeren fløjtede kampen af.

