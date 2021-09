Det har været småt med spilletid for Yussuf Poulsen i RB Leipzig i denne sæson.

Men lørdag fik den danske landsholdsangriber chancen for start, da han sammen med holdkammeraterne stod over for Hertha Berlin i Bundesligaen.

Poulsen takkede for tilliden ved for første gang i sæsonen at komme på måltavlen. Danskeren scorede til 2-0 i Leipzigs storsejr på 6-0.

Poulsen skulle blot sætte indersiden på bolden for at sende den i mål efter en god tværaflevering i feltet af Christopher Nkunku. Scoringen faldt cirka midtvejs i første halvleg.

Kort forinden havde Nkunku selv bragt Leipzig i front. Franskmanden gjorde det senere også til 5-0 direkte på frispark. Nordi Mukiele, Emil Forsberg og Amadou Haidara stod for de øvrige mål.

Oliver Christensen så hele kampen fra Herthas bænk. Den tidligere OB-målmand har stadig sin debut til gode for hovedstadsklubben.

Flere andre danskere i Bundesligaen var også på bænken lørdag. Jesper Lindstrøm blev dog skiftet ind for Eintracht Frankfurt efter lidt over en times spil, da det mod FC Köln endte 1-1.

I Hoffenheims 3-1-sejr over Wolfsburg kom Jacob Bruun Larsen på banen med cirka 20 minutter tilbage for Hoffenheim. Robert Skov blev på bænken.

Bo Svensson skiftede Marcus Ingvartsen ind i 66. minut, da Mainz tabte 0-1 til Bayer Leverkusen.

Frederik Rønnow kom heller ikke lørdag i aktion for Union Berlin, som vandt 1-0 over Arminia Bielefeld. Målmanden har - ligesom Oliver Christensen - stadig ikke spillet for sin nye klub.

Lørdagens resultater betyder blandt andet, at Leverkusen nu er på andenpladsen i Bundesligaen med 13 point, samme antal som Wolfsburg på tredjepladsen. Bayern München, som vandt fredag, fører med 16 point.

RB Leipzig og Yussuf Poulsen har syv point på tiendepladsen.

