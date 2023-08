Mæhle er på plads i Wolfsburg

Den danske landsholdsdarling Joakim Mæhle har skiftet Atalanta ud med Wolfsburg.

Det bekræfter den tyske klub på sin hjemmeside.

- Skiftet til Wolfsburg og Bundesligaen er en udfordring, jeg virkelig ser frem til.

- Gennem de seneste par år har jeg samlet enorm erfaring i Serie A. Nu ser jeg frem til at bevise mig selv i Bundesligaen, og jeg vil gøre alt i min magt for at falde til i mit nye miljø så hurtigt som muligt, siger Mæhle til klubbens hjemmeside.

Også Wolfsburgs sportsdirektør, Sebastian Schindzielorz er tilfreds:

- Vi er meget tilfredse med, at Joakim har besluttet sig for at komme til Wolfsburg.

- Han er en meget erfaren spiller, der kan spille på begge flanker på back-positionen. Hans kvalitet og erfaring vil hjælpe holdet, ogjeg er sikker på, at vi vil få meget glæde af ham i fremtiden, siger Schindzielorz.

følge Ekstra Bladets oplysninger betaler Wolfsburg 12 millioner euro eller cirka 90 millioner kroner for den danske back.

Premier League-klubber som Bournemouth, Fulham og Wolves var også meldt inde i ræset efter Mæhle, mens Marseille også var interesserede, men det endte med at blive Wolfsburg, der skaffede sig hans underskrift.

Joakim Mæhle har imponeret stort på landsholdet med ni mål og seks assists i 37 landskampe, som er næsten uvirkelige tal for en back, men har aldrig haft samme tur i den for klubholdet i Bergamo.

Den 26-årige dansker bliver dermed holdkammerat med sin kollega på det danske landshold, angriberen Jonas Wind.

Dermed mister Atalanta begge deres danskere indenfor en uge, da angriberen Rasmus Højlund lørdag også blev solgt og præsenteret i Manchester United.

Atalanta købte Mæhle i belgiske Genk i december 2020 for cirka 82 millioner kroner.