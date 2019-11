Magisk comeback af Dortmund i fed målfest

Borussia Dortmund var længe på vej mod et dybt skuffende nederlag, da holdet fredag aften havde besøg af bundproppen Paderborn i den bedste tyske fodboldrække, Bundesligaen.

Men takket være et sent comeback blev den helt store fiasko afværget, da Dortmund sled sig til 3-3 på hjemmebanen.

Det er et resultat, der dog stadig betyder, at Dortmund mister vigtige point i titelkampen, og som isoleret set er skuffende for storholdet.

Det ene point betyder, at Dortmund med 20 point ligger på femtepladsen i Bundesligaen, inden resten af kampene i 12. runde bliver spillet i weekenden. Holdet har fem point op til Borussia Mönchengladbach på førstepladsen.

Paderborn ligger fortsat på sidstepladsen - nu med fem point.

Dortmund var i fredagens kamp uden holdets to danske spillere.

Den danske landsholdsspiller Thomas Delaney er ude for Dortmund frem til januar på grund af en ankelskade. Delaney beskadigede et ledbånd i højre ankel, da det danske landshold mandag mødte Irland i EM-kvalifikationen.

Udligning i overtiden

Jacob Bruun Larsen var fredag ude på grund af knæproblemer. Det meddelte Dortmund på sin Twitter-profil kort før kampstart.

I fredagens kamp sørgede Paderborns Streli Mamba for gæsternes to første mål, inden Gerrit Holtmann gjorde det til 3-0 kort før pausen.

Lige efter pausen reducerede det engelske stortalent Jadon Sancho til 1-3 for Dortmund. Herefter formåede de hårdt kæmpende gæster at holde Dortmund fra scoring helt frem til det 84. minut.

Her gjorde Axel Witsel det til 2-3 på et hovedstød.

I overtiden var det så anfører Marco Reus, der gjorde det til 3-3 og sørgede for, at hjemmeholdet i det mindste kunne sikre sig et enkelt point.

Borussia Mönchengladbach indtager førstepladsen i Bundesligaen efterfulgt af RB Leipzig, Bayern München og Freiburg.

De har alle en kamp i hånden i forhold til Dortmund.

