Magisk comeback

Det er sjældent, at Bayern München taber en fodboldkamp for tiden. Og det er endnu sjældnere, at det tyske mesterhold taber efter at have ført med flere mål.

Det var dog tilfældet fredag aften, hvor Bayern München tabte 2-3 ude til Borussia Mönchengladbach i den tyske Bundesliga.

I den første kamp i 2021 var Bayern München tilmed foran 2-0 i kampen, men det var ikke nok til at få point.

Stjerneangriberen Robert Lewandowski bragte Bayern foran 1-0 efter 20 minutter på et straffespark.

Seks minutter senere øgede Leon Goretzka til 2-0 på et flot langskud, og det lignede en favoritsejr.

Men på to mål af angriberen Jonas Hofmann inden pausen havde Gladbach pludselig udlignet og gjort kampen helt åben igen.

Fire minutter inde i anden halvleg gik det fra slemt til værre for Hansi Flicks ellers så urørlige tropper, da Gladbach scorede for tredje gang i træk.

Florian Neuhaus stod for det afgørende mål efter en flot afslutning, der passerede Bayern-keeper Manuel Neuer.

Bayern pressede på for en udligning, og det var også tæt på flere gange, men der blev ikke scoret mere i opgøret.

Dermed tabte Bayern efter 20 kampe i træk uden nederlag, hvis man tæller alle turneringer med.

Bayern topper stadig Bundesligaen med 33 point efter 15 kampe. Men det kan blive ændret lørdag, hvis RB Leipzig vinder hjemme over Borussia Dortmund.

RB Leipzig har 31 point efter 14 kampe på andenpladsen.

