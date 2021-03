Magisk målshow: Tæt på historisk rekord

Legendariske Gerd Müller risikerer at miste en målrekord, som i næsten 50 år er blevet anset som nået nær uopnåelig.

I sæsonen 1971/72 lavede den daværende Bayern München-angriber 40 mål i 34 kampe i den tyske Bundesliga, en bedrift som ingen andre end han selv siden har været i nærheden af at gøre efter.

Men noget tyder på, at rekorden står for fald i denne sæson. Robert Lewandowski er nemlig fuldstændig ustoppelig og er efter tre scoringer i Bayern Münchens 4-0-sejr over Stuttgart oppe på 35 fuldtræffere.

Det har den 32-årige polak brugt 25 kampe til. Og han skal dermed 'kun' score yderligere seks gange i sæsonens sidste otte ligakampe til at vippe Müller af pinden.

Mod et chanceløst Stuttgart-hold åbnede Lewandowski scoringen efter 18 minutter, da han fra tæt hold omsatte et indlæg fra Serge Gnabry.

På det tidspunkt var Bayern ellers allerede en mand i undertal, efter at Alphonso Davies seks minutter tidligere var blevet smidt ud for en voldsom tackling.

Udvisningen gjorde dog så absolut ingen forskel, for selv med 10 mand mod 11 kværnede Bayern gæsterne ned under græsset.

1-0-scoringen markerede således indledningen på en periode, hvor guldfavoritterne scorede tre gange på fem minutter og reelt afgjorde kampen midt i første halvleg.

Gnabry gjorde det til 2-0 i det 22. minut, og minuttet senere var Lewandowski på pletten igen og headede Thomas Müllers tværbold i nettet.

Seks minutter før pausen gjorde topscoreren det også til 4-0 med sæsonens 35. træffer.

Scoringen blev kampens sidste, og Bayern München er med sejren igen fire point foran nærmeste forfølger, RB Leipzig.

Det mest bemærkelsesværdige ved anden halvleg var, at Lewandowski helt usædvanligt misbrugte en kæmpechance, da han fra få meters afstand sparkede over et halvtomt mål.

Trods afbrænderen ligger det fast, at Bayern-angriberen nu er alene på andenpladsen på alletiders topscorerliste i den bedste tyske række.

For en uge siden nåede han op på siden af Klaus Fischer med 268 bundesligamål. Efter lørdagens målshow står Lewandowski noteret for 271 scoringer - fordelt på 74 for Dortmund og 197 for Bayern.

Gerd Müller scorede i alt 365 gange, så den rekord får 'Der Bomber' trods alt lov til at have i fred i en rum tid endnu.

