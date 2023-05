Magtdemonstration holder Dortmund i hælene på Bayern

Dortmund har ikke sin guldchance i egne hænder, men holdet gør i hvert fald sit for at lægge pres på Bundesligaens førerhold, Bayern München.

Et sprudlende Dortmund-hold gennembankede søndag aften Wolfsburg 6-0 i en ensidig kamp med overraskende stor forskel.

Wolfsburg kæmper for en plads i næste sæsons europæiske turneringer, men lignede et hold på vej på sommerferie. Danske Jonas Wind stod ligesom sine holdkammerater svagt i billedet og blev skiftet ud efter 65 minutter.

Det hele var reelt overstået efter en første halvleg, hvor næsten alt lykkedes for hjemmeholdet, der fik hele sin angrebstrio på måltavlen.

Karim Adeyemi åbnede ballet, da han efter 14 minutter pandede bolden op i målhjørnet. Og der var ikke spillet en halv time, før Westfalenstadion igen genlød af et jubelbrøl.

Denne gang havde Jonas Wind en uheldig rolle, da han mistede bolden i opspillet. Adeyemi blev sendt afsted langs venstrekanten, og hans flade indlæg fandt Sébastien Haller, der let kunne score til 2-0.

Så manglede Dortmund kun at få Donyell Malen i gang, og hjemmeholdet kom ikke til at vente længe.

Otte minutter før pausen stod Wolfsburg-forsvaret alt for langt fremme på banen og lod sig overliste af en simpel fremlægning. Julian Brandt fik frit løb og sendte uselvisk kuglen på tværs til Malen, som scorede sit holds tredje mål.

Wolfsburg-træner Niko Kovac skiftede to spillere ud i pausen, men det kom der ikke meget ud af, og efter mindre et kvarter af anden halvleg var hans hold fem mål bagud.

Jude Bellinghams 4-0-scoring var lidt usædvanlig. Wolfsburgs målmand, Koen Casteels, fik slået englænderens langskud op på overliggeren, men da bolden ramte græsset igen, skruede den så meget, at den sneg sig ind over stregen.

Kort efter scorede Adeyemi igen i en situation, hvor Wolfsburgs forsvar på ny så alt andet end imponerende ud.

Samme Adeyemi kunne have gjort det til 6-0, men høvlede et straffespark langt over mål. I stedet måtte publikum vente til fire minutter før tid, før Bellingham med sit andet mål afsluttede festen.

Det var en magtdemonstration af et Dortmund-hold, der tog revanche for sidste uges kostbare pointtab i Bochum. Der mangler tre spillerunder i Bundesligaen, som Bayern München fører et point foran Dortmund.