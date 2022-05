Makienok forlader tysk klub på en fri transfer

Den 31-årige angriber Simon Makienok skal finde sig en ny arbejdsgiver.

Lørdag meddeler St. Pauli fra den tyske 2. Bundesliga på sin hjemmeside, at danskeren forlader klubben ved kontraktudløb denne sommer.

- Simon Makienok og St. Paulis værdier - et perfekt match. Men nu er tiden kommet til at sige farvel.

- Med dette i baghovedet ønsker vi dig, Simon, alt det bedste i din fremtidige karriere, skriver klubben fra Hamborg.

Makienok nåede 8 mål i 49 kampe over to sæsoner for St. Pauli. Særlig populær blev han, da han i august 2021 scorede to mål i en 3-2-sejr over lokalrivalen Hamburger SV.

Makienok startede sin seniorkarriere i HB Køge og blev siden en profil i Brøndby IF, inden han sommeren 2014 tog hul på en tilværelse i udlandet.

Den har bragt ham forbi Palermo, Charlton, Preston, Utrecht, Dynamo Dresden og altså St. Pauli.

I 2013 nåede Makienok seks kampe for det danske A-landshold under Morten Olsens ledelse.