Makienok husede krigsflygtning

Når man har mulighederne, er det ingen sag at hjælpe andre.

Det er essensen af Simon Makienoks gode gerning, da han og kæresten Ida-Sophia Petersen for nyligt husede en krigsflygtning fra Ukraine i deres lejlighed i Hamborg.

Det fortæller han i en video, hans klub, St. Pauli, har lagt på de sociale medier:

- Om det er mod racisme, homofobi eller som nu situationen i Ukraine, hvor folk må flygte fra deres eget land, så vil vi hjælpe dem, der ikke har de samme muligheder eller rettigheder, som vi har.

- Denne situation med at hjælpe en flygtning opstod ret hurtigt. Der var flere, der havde et sted at bo, men der var også nogle, der ikke vidste, hvor de skulle være.

- For os var det intet problem. Vi har et ekstra værelse, og de kan komme lige så mange, de kan sove der, indtil de har fundet ud af, hvad de kan gøre her i Tyskland og i Hamborg, siger den danske angriber.

Simon Makienok har fundet vej til netmaskerne flere gange i denne sæson. Foto: Susanne Hübner/Imago/Ritzau Scanpix

Han er i gang med sin anden sæson i Hamborg-klubben, hvor han med seks mål er stærkt medvirkende til, at den ligger nummer tre i 2. Bundesliga med rimelig mulighed for at vende tilbage til den bedste tyske række.

Her var St. Pauli senest at finde i en enkelt sæson i 2010/11.

Intet er dog givet, da hele fire hold i toppen ligger inden for to point. Der resterer yderligere seks runder, og første alvorlige test er allerede lørdag, hvor de hjemme på Millerntor Stadion tager imod topholdet fra Werder Bremen.

Simon Makienok og Ida-Sophia Petersen nyder livet i Hamborg, men har altså også plads til en flygtning: