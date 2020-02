Makienoks mareridt - udvist efter syv minutter

Simon Makienok skiftede i de sidste dage af januars transfervindue til den tyske 2. Bundesligaklub Dynamo Dresden, og fredag aften fik han sine første minutter på banen for østtyskerne, da de mødte Darmstadt.

Det endte ikke som en god oplevelse for den lange dansker. Ikke nok med at hans hold måtte gå fra banen med et nederlag på 2-3, så blev Makienok tilmed præsenteret for et direkte rødt kort i opgøret.

Simon Makienok kom på banen efter 70 minutters spil, men efter bare syv minutter fik han det røde kort efter en situation, hvor dommeren vurderede, at han trådte ned på Darmstadt-målmanden.

Her er situationen, der kostede danskeren en udvisning. Foto: Thomas Eisenhuth/Bongarts/Getty Images)

Forinden var Dresden kommet foran i kampen med 1-0 efter få minutter, inden Darmstadt vendte opgøret og kom foran 3-1. Herefter fik Schmidt reduceret, hvorefter Simon Makienok kom på banen for at jagte det ene point. Det fik derimod den modsatte effekt med udvisningen.

Nederlaget betyder, at Dresden er på 18. og sidstepladsen i den næstbedste tyske række med fire point op til nedrykningsstregen.

Den tidligere Brøndby-angriber kom fra hollandske Utrecht.

