Mareridt for Lindstrøm: Pillet ud i ny Frankfurt-fiasko

Tidligere på ugen spillede Frankfurt sig i den tyske pokalfinale. Men derudover er der så godt som intet, der vil lykkes for sidste års Europa League-vinder i øjeblikket.

Frankfurt tabte lørdag 1-3 på udebane til nedrykningstruede Hoffenheim og har nu ikke vundet i ti Bundesliga-kampe i træk. Heller ikke Jesper Lindstrøms tilbagevenden til startopstillingen gav nogen positiv effekt.

Den danske landsholdsspiller markerede sig ikke og blev skiftet ud efter en første halvleg, der formede sig som et mareridt for hans hold.

Ud over at lukke tre mål ind i de første 45 minutter fik Frankfurt også træner Oliver Glasner smidt ud, da han kort før pausen brokkede sig til et rødt kort.

Hoffenheim, der var uden danskere i startopstillingen, bragte sig i spidsen allerede efter otte minutter ved Christoph Baumgartner.

Annonce:

Mod slutningen af første halvleg scorede hjemmeholdet to gange yderligere mod et stadig mere frustreret Frankfurt-mandskab.

Først øgede Andrej Kramaric på straffespark, inden Ihlas Bebou fra tæt hold sendte gæsterne til pause med en syngende lussing.

Med et forspring på tre mål blev det heller ikke det store problem for Hoffenheim, at holdet måtte spille det meste af anden halvleg i undertal.

Hjemmeholdets Stanley Nsoki fik direkte rødt, da han i et forsøg på at sparke bolden væk i stedet plantede sin støvle i ansigtet på indskiftede Paxten Aaronson.

Kort efter fik Mario Götze reduceret for gæsterne, men noget tungt pres kom der ikke på det decimerede hjemmehold, der sendte Kasper Dolberg på banen 12 minutter før tid.

Med tre spillerunder tilbage har Frankfurt fem point op til sjettepladsen, der giver adgang til Conference League i næste sæson.

For Hoffenheim var sejren et vigtigt skridt i nedrykningskampen, hvor flere konkurrenter fik point i denne weekend.

Det gjaldt også Oliver Christensen og Hertha Berlin, der tog en sjælden og vigtig sejr på 2-1 over bundrivalen Stuttgart.