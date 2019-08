Mareridt for Rønnow: Skifte på plads

Paris SG-keeper Kevin Trapp skal til lægetjek i Frankfurt onsdag, hvor han får en fem-årig kontrakt, så det ligner et exit for den danske landsholdsreserve Frederik Rønnow

- Det har ikke været en optimal sæson for mig. Der har været meget lidt spilletid. Men jeg fornemmer, at klubben stadig har stor tillid til mig. Men det bliver afgørende, om Kevin bliver eller ej.

Sådan lød det fra den danske landsholdsmålmand Frederik Rønnow i maj om målmandssituationen i Frankfurt, hvor han sidste år ikke var helt glad for bænketjansen.

Og nu bliver danskerens største mareridt en permanent realitet.

Tyske Kicker melder således, at Frankfurt efter langvarige forhandlinger er blevet enige om en aftale, der sender den 29-årige tyske topmålmand Kevin Trapp permanent til Frankfurt.

- Trapp ventes at koste omkring syv millioner euro og underskrive en fem-årig kontrakt. Lægetjekket er planlagt til onsdag, skriver Kicker.

Frederik Rønnow og Luka Jovic på træningsbanen i Frankfurt. Jovic er nu i Real Madrid, mens Rønnow nok må søge væk i jagten på spilletid. Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Frederik Rønnow skiftede i sommeren 2018 fra Brøndby til Frankfurt med udsigten til at blive førstemålmand. Danskeren fik de første kampe, blev så småskadet. Så fik Frankfurt mulighed for at leje deres tidligere stjernekeeper og landsholdsreserve i Paris SG, og så måtte Rønnow se det mest af sæsonen fra bænken.

I sommerpausen udløb lejeaftalen, og Trapp vendte tilbage til PSG, men ser altså nu ud til at komme tilbage permanent.

Præcis som sidste år har Rønnow da også indledt opstarten med et par ugers pause på grund af en skulderskade lige, hvor han skulle overbevise om sine kvaliteter.

Det fik i sidste uge Bild til at skrive, at Hannover 96-keeperen Michael Esser var på vej til Frankfurt. Mod Flora Tallinn i Europa League i torsdags vogtede tredjekeeper Felix Wiedwald målet i Rønnows skadesfravær.

Skadede Rønnow er ikke med i Frankfurt-truppen til kampen mod Vaduz:



Diese 20 Adlerträger machen sich heute auf den Weg von Frankfurt nach Vaduz Daichi Kamada hat dabei eine neue Rückennummer im Gepäck #SGEuropa #FCVSGE pic.twitter.com/hznTOteSEi — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 7, 2019

Frankfurt har endnu ikke bekræftet hverken Esser eller Trapps skifte, men i sidste uge fortalte sportsdirektør Fredi Bobic, at man forhandlede med PSG om Trapp.

- Jeg håber, det snart er ovre, så Trapp kan komme tilbage, sagde Bobic ifølge RTL.

Skal Trapp kunne bruges i Frankfurts Europa League-kampe mod FC Vaduz i tredje kvalifikationsrunde, så skal skiftet være officielt inden midnat natten til torsdag.

Frederik Rønnow fyldte 27 år i søndags og er på vej ind i sin bedste fodboldalder. En hjemvenden til Brøndby har tidligere været nævnt på rygteplan, men målmanden vil formentlig helst blive i udlandet, hvor Crystal Palace i Brøndby-tiden også bød stort på danskeren.

