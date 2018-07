Masser af spilletid i testkampene: Nu hylder de Dortmund-dansker

Jacob Bruun Larsen var i foråret udlejet til VfB Stuttgart, men det blev ikke et prangende ophold for den unge dansker, der blot fik spilletid i fire Bundesliga-kampe. Nu er han tilbage i Borussia Dortmund, og en ny sæson står for døren. Den er startet rigtig fint for Jacob Bruun Larsen.

Den tyske storklub har netop været på træningslejr i USA og mødte i den forbindelse Manchester City, Liverpool og Benfica i testkampe, og danskeren fik 45 minutter på banen i alle tre kampe. Jacob Bruun Larsen har både i tyske medier og blandt Dortmund-fans høstet roser for sine præstationer på USA-turen, og Michael Zorc, der er sportsdirektør i storklubben, er enig.

- Jeg kunne rigtig godt lide det, siger sportsdirektøren til Kicker og beskriver Jacob Bruun Larsens præstationer som 'frisk', 'levende' og 'selvsikker'.

Han fastslår, at han sagtens kan se et fremtidsperspektiv for Jacob Bruun Larsen i den gule Borussia Dortmund-trøje.

- Det tror jeg helt sikkert. Man behøver ikke at have kostet mange penge for at have et perspektiv hos os, lyder det fra sportsdirektøren.

Jacob Bruun Larsen står noteret for to kampe for Borussia Dortmunds førstehold - en optræden i DFB Pokalen og en i Bundesligaen. Han skiftede til den tyske storklub fra Lyngby BK i 2015.

