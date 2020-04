Massive rygter: Sommerens kæmpe transfer-brag?

Trods sine bare 20 år er han allerede en af de helt store stjerner på den europæiske fodboldscene. til sommer kan Kai Havertz tage yderligere et skridt frem i rampelyset.

Det offensive es fra Leverkusen har som så mange andre tyskere skrevet Bayern München i feltet ud for drømmedestinationen, og det skifte menes at kunne effektueres allerede til sommer.

Det skriver tyske Sky Sports, der er et af flere store medier, som beretter om konkret interesse fra Bayern, omend Havertz i denne sæson ikke har nået helt samme højder, som tilfældet var i 2018/19-udgaven.

Da slog han sit navn fast som en ustyrlig træfsikker teenager og bidrog med 20 scoringer, mens teknikeren tilmed havde næstsidste berøring på yderligere syv træffere.

I denne sæsons statistikker ser det ikke helt så sublimt ud, men Havertz fremstår fortsat som nøglen til at dirke ethvert Bundesliga-forsvar op, når Leverkusen er i aktion.

Foto: Jörg Schüler/Getty Images

Sådan en type håbede de i Bayern, at klubben fandt i Philippe Coutinho forud for sæsonen.

Men lejesvenden fra FC Barcelona synes ikke at have overbevist de magtfulde mænd på Säbener Strasse om, at lånet skal veksles til en permanent aftale.

Corona-krisen - og Bundesligaens suspendering heraf - taler ikke til Coutinhos fordel, ligesom brasilianeren sammenlignet med Havertz også er bagud på point, når det gælder alderen.

Den tidligere Liverpool-profil er 27 år, hvorfor kreatør-kollegaen fra Leverkusen må menes at have flere sæsoner i sig på topniveau - og deraf også være et større aktiv som eventuelt objekt for videresalg.

Først skal Havertz dog dirkes fri af kontrakten med sin nuværende arbejdsgiver, og det kan ifølge Sky Sports blive en særdeles dyr affære.

Leverkusen skulle angiveligt forlange i omegnen af 850 millioner kroner for deres superstjerne.

