Matchvinder Poulsen: Det var min dårligste kamp i sæsonen

Danske Yussuf Poulsen mener, at han spillede sin dårligste kamp i sæsonen, selv om han lørdag blev matchvinder for sin klub RB Leipzig mod Dortmund.

Det siger han til TV3 Sport efter kampen.

Angriberen scorede det afgørende mål til 2-1 for hjemmeholdet, da han med cirka 20 minutter tilbage dukkede op foran mål og sendte kuglen i netmaskerne efter et flot oplæg fra Christopher Nkunku.

Målet var danskerens tredje i tre bundesligakampe, men alligevel mener han, er der stadig er plads til forbedring.

- Nu snakker vi altid om mål. Jeg spillede den dårligste kamp, jeg har spillet i Bundesligaen i denne sæson. Alligevel scorede jeg og blev matchvinder, og så siger alle, at det er superfedt. Sådan er det at være angriber, siger Yussuf Poulsen til TV3 Sport og tilføjer:

- Nogle gange får man ikke den ros, man skal have, fordi man ikke laver målene. Andre gange får man rosen, fordi man scorer, selv om man ikke spiller sin bedste kamp. Jeg er tilfreds og har vist, at træneren kan stole på, at jeg kan levere, når det skal være.

Trods kritikken af egen præstation kommer den formstærke dansker formentlig til at sprudle af selvtillid, når han i den kommende uge møder ind i den danske landsholdslejr.

RB Leipzig rykker med sejren lørdag op på femtepladsen i Bundesligaen. Dortmund ligger nummer to efter Bayern München på førstepladsen.