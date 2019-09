Medie: Dansk kontrakt i Tyskland revet over

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller Andreas Maxsø kan være færdig i tysk fodbold efter mindre end to måneder.

Ifølge flere tyske medier er forsvarsspillerens aftale med KFC Uerdingen blevet ophævet.

Det er en stor overraskelse, hvis det er rigtigt, da den 25-årige dansker spillede sæsonens fem første kampe fra start, men de sidste par kampe har danskeren slet ikke været i truppen, og nu melder blandt andre RP Online og Westdeutsche Zeitung, at danskeren er færdig. Informationen skulle være kommet efter KFC Uerdingens nederlag på 1-2 hjemme mod Eintracht Braunschweig søndag aften.

Andreas Maxsø havde oprindeligt kontrakt frem til sommeren 2021, så det er overraskende, at han øjensynligt er færdig i klubben. Også fordi det for Uerdingen var en drømmetransfer, som de selv kaldte det, da de for under to måneder siden fik fingrene i den 25-årige forsvarsspiller.

- Klubben har en klar plan. Det har overbevist mig om at komme til Uerdingen, og jeg ser frem til at lære gutterne på holdet at kende, sagde danskeren, da han skiftede til klubben 3. juli.

Maxsø, der har en fortid i FC Nordsjælland, Osmanlispor og FC Zürich, kommer nok ikke til at gå ledig længe, da han er en god spiller, som der vil være interesse for. Formentlig også i Danmark, hvor han stadig har et godt navn.

Afgørende for danskeren er det, at han er blevet ophævet, mens transfervinduet er åbent i Tyskland, da det så betyder, at han kan skifte og spille for en ny klub med det samme.

Uerdingen ligger fjerdesidst i 3. Liga.

- Forstår, hvis Eriksen vil skifte

Se også: Medie: FC Nordsjælland lejer ung kantspiller i Norge

Se også: Bekymret Ståle: - Voldsom belastning