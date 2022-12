Medie: Dolberg har fremtiden på plads

Kasper Dolberg skal i det kommende halve år spille i Bundesligaen.

I hvert fald skriver det tyske medie Bild, at den danske VM-angriber har indgået en aftale med Hoffenheim.

Dermed står Kasper Dolberg til at forlade Sevilla et halvt år før tid. Han er ejet af franske Nice, men har siden i sommer spillet i den spanske klub på en lejeaftale.

Ifølge Bild er der i Hoffenheim tale om et nyt lejeophold. I kontrakten indgår angiveligt en frikøbsklausul. Det betyder at tyskerne står forrest i køen til at købe danskeren til sommer, hvis de skulle få lyst til det.

Kasper Dolbergs kontrakt i Nice udløber først i 2024, så eventuelle bejlere skal altså have penge op af lommen for at få fingre i ham.

Bild mener at vide, at Kasper Dolberg allerede 3. januar flyver med Hoffenheim på træningslejr i Portugal.

Angriberen har haft et mildest talt mislykket ophold i Sevilla i efteråret. Det er således blot blevet til fire optrædener i La Liga og fire i Champions League - uden at få ram på netmaskerne.

Sevilla har gang i en forfærdelig sæson. Klubben er under nedrykningsstregen efter 14 runder i La Liga og kæmper dermed for livet på første klasse.

I Champions League sikrede klubben sig med nød og næppe tredjepladsen foran FC København i gruppespillet.

I øjeblikket træner Kasper Dolberg slet ikke med i Sevilla, oplyser klubbens pressechef i en mail til Ritzau.

- Han har fri, fordi han leder efter en anden klub, skriver pressechef Jesús Gómez Jiménez.

Hvis skiftet til Hoffenheim bliver en realitet, får Kasper Dolberg to danske holdkammerater. Det er Robert Skov, der ligesom Dolberg har spillet i Silkeborg IF, og Jacob Bruun Larsen.

I angrebet skal han slås med blandt andre Andrej Kramaric, Munas Dabbur og Geroginio Rutter om spilletiden.