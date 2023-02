Medie: Dolberg irriterede sin cheftræner

Kasper Dolberg fik onsdag sat en stopper for sin lange måltørke, og i den tyske presse spekuleres der nu i, at målet mod RB Leipzig for alvor kan være med til sætte den danske landsholdsangriber i gang.

Ifølge Kicker har Dolbergs første måned i Hoffenheim været noget blandet, idet danskeren tilsyneladende irriterede sin cheftræner under 2-2-kampen mod Stuttgart i sidste uge.

- I løbet af sine første fire uger havde Kasper Dolberg på en eller anden måde ikke fundet nogen forbindelse til sit nye hold eller sine nye omgivelser. Angriberen, der er udlejet fra Nice og senest var udlejet til Sevilla, har virket underligt reserveret og følelseskold, skriver Kicker.

- Scenen inden Dolbergs indskiftning i 2-2-kampen mod Stuttgart var meget symptomatisk. Stuttgart havde netop bragt sig foran med 2-1, men blev reduceret til 10 mand efter Ahamadas dumhed. Så André Breitenreiter (Hoffenheim-cheftræner, red.) kaldte i al hast nye offensive spillere over til sig, så de kunne blive sendt på banen med otte minutter tilbage.

Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

- Mens talentet Tom Bischof skyndte sig, på grund af den pressede situation, traskede den tilsyneladende energiforladte dansker hen mod bænken for at komme af med sit opvarmningstøj i et provokerende tempo. Breitenreiter var tydeligt irriteret. Andrej Kramaric' udligning endte med at overskygge episoden.

I onsdagens 3-1-nederlag til RB Leipzig kom Kasper Dolberg så på tavlen i anden halvleg, da danskeren få minutter efter sin indskiftning sendte et flot hovedstødsmål i nettet.

- Omend Dolberg ikke lykkedes med alt, så viste den blonde angriber sin kvalitet, da han scorede sit første mål for Hoffenheim otte minutter efter sin indskiftning. Var det dåseåbneren for Dolberg? Eller blot en engangsforestilling? Det må danskeren give svaret på i de kommende kampe.

Målet mod RB Leipzig var Kasper Dolbergs første i klubregi i omtrent 11 måneder.