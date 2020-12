Medie: Fem klubber jagter målmonster

Hvem vil gerne have Erling Braut Haaland?

Det vil alle klubber naturligvis, og helt forventeligt tegner der sig et billede af, at den 20-årige Borussia Dortmund-angriber kan vælge og vrage frit, hvis han beslutter sig for at forlade Tyskland.

Den spanske avis Sport melder, at FC Barcelona har kastet sig ind i kampen om nordmanden, og i det kapløb har catalanerne selskab af Manchester City, Manchester United, Juventus og Paris Saint-Germain.

Borussia Dortmund vil uden problemer kunne sælge Erling Braut Haaland for et astronomisk beløb, men tyskerne vil allerhelst beholde nordmanden i hvert fald én sæson mere.

Indeværende sæson har foreløbig budt på 17 mål i 14 kampe for den norske verdensstjerne.

Erling Braut Haalands kontrakt med Borussia Dortmund udløber i sommeren 2024.