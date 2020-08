Medie: Harder på vej mod chokskifte

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Den danske offensiv-spiller Pernille Harder er ved at skifte sin tyske klub VfL Wolfsburg ud med den engelske Chelsea FC.

Det erfarer det tyske medie Sportbuzzer.

Ifølge mediet er chokskiftet så tæt på, at Champions League-finalen for kvinder, hvor VfL Wolfsburg møder deres franske rivaler Olympique Lyon, bliver sidste kamp for den danske stjerne.

Tidligere forsøgt købt

Allerede tilbage i februar i år forsøgte Chelsea at få fat i danskeren, men dengang var prisen for høj for klubben, og Harder blev hos Wolfsburg, der har kontrakt med danskeren en sæson mere.

Pernille Harder spiller på det danske landshold og er blandt de fem mest scorende spillere. Hun var med på holdet, der vandt sølv ved EM 2017. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Prisen for dansker-skiftet løber ifølge mediet op på 350.000 euro - svarende til omkring 2,6 millioner danske kroner. Det vil være den højeste pris, der er blevet betalt for en Bundesliga-spiller.

Da klubskiftet tidligere på året var på tale, udtalte Harder, at det var planen, at hun på et tidspunkt skulle spille sammen med sin kæreste, svenske Magdalena Eriksson, der allerede spiller i Chelsea.

- Det er klart, at vi savner hinanden, så det er planen, at vi spiller sammen igen, efter min kontrakt udløber, fortalte Pernille Harder dengang til tv-stationen 'Fotbollskanalen'.

Harder og Eriksson mødtes og blev kærester i deres fælles tid i svenske Linköping. Deres veje skiltes dog - professionelt - da de i 2017 rejste til henholdsvis England og Tyskland.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Pernille Harder for at høre om det mulige skifte, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Pernille Harder med sin svenske kæreste Magdalena Eriksson, der lige nu spiller for Chelsea FC. (Arkivfoto)Valery Hache/Ritzau Scanpix

