Medie: Kan afløse superstjerne

En nordmand ud og en dansker ind.

Til sommer er det ventet, at norske Erling Braut Haaland forlader Borussia Dortmund. De største klubber er interesseret i Haaland, der samtidig har en klausul, så han kan købes for 600 millioner kroner fra sommer.

Og sker det, skal Dortmund have en afløser.

Mediet Sport1 er begyndt at se nærmere på, hvem det kan være, og her peger de på en dansk angriber.

Ifølge det tyske medie scouter Borussia Dortmund danske Kasper Dolberg. Angriberen, 23 år, spillede et godt EM, og han har taget formen med ind på klubholdet, hvor han har scoret tre gange i de fire kampe, han har spillet. Han har dog også døjet lidt med skade og har været ude på det seneste.

Danskeren er en spiller, som Dortmund ser nærmere på som en mulig afløser for Erling Haaland, og det samme er hans holdkammerat i OGC Nice, Amine Gouiri, skriver mediet.

Det er formentlig kun et spørgsmål om tid, før normanden er fortid i Dortmund. Ritzau Scanpix

Mediet bringer også andre navne i spil. Anthony Martial for Manchester United kan være et emne, men han kan også være for dyr. Og så nævner mediet også den 19-årige Noni Madueke, der har scoret seks gange i 14 kampe for PSV Eindhoven i denne sæson.

Kasper Dolberg startede sin karriere med et brag i AFC Ajax, men havde derefter svært ved at passe ind på holdet i Amsterdam. For to sæsoner siden rykkede han til det sydfranske, hvor han spillede en rigtig god første sæson. Sidste sæson blev dog spoleret af både sygdom og skader.

Dolberg har fortsat kontrakt med Nice tre år endnu.

