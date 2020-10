Medie: Storklub afviste Eriksen-handel

Christian Eriksen endte med at blive i Inter denne sommer, men den italienske klub prøvede efter sigende at komme af med danskeren.

Tidligere har det været fremme, at Christian Eriksen blev tilbudt til Chelsea, og nu skriver tyske Sky Sport, at Bayern München også fik midtbanestjernen tilbudt.

Mediet mener at vide, at Inter især var interesserede i forsvarsspilleren Jerome Boateng, og at de altså foreslog en byttehandel med de to spillere. Bayern München var nemlig på udkig efter forstærkninger til midtbanen.

Men forslaget blev skudt ned af tyskerne, der ikke vil af med Jerome Boateng, og i stedet endte Bayern München med at hente midtbanespilleren Marc Roca på transfervinduets sidste dag, mens Eriksen altså blev i Milano-klubben.

Det er småt med spilletiden i Inter for danskeren. Foto: Lars Poulsen

Der var generelt mange rygter om 28-årige Christian Eriksen denne sommer, men intet var konkret. Det fortalte han selv til Ritzau for nylig.

- Jeg har efterhånden vænnet mig til, at der bliver skrevet en masse i pressen. Hvad der er sandt og ikke er sandt, kan jeg ikke svare på. Jeg ved kun, hvad jeg har fået fortalt, og der var ikke noget konkret overhovedet, lød det fra Christian Eriksen.

I Inter har han stadig knap fire år tilbage af sin kontrakt.

Eksperten advarer: Pas nu på de oplagte valg

Uro i kulissen: Bagom Ståles chokfyring

Monsterlønninger - de er Danmarks bedst betalte

Hemmeligt trick: Se Eriksen - gratis