Medie: Storklub vil hente gammel kending

Bayern München hentede tirsdag kroatiske Ivan Perisic på en lejeaftale fra italienske Inter, og nu vil den tyske storklub angiveligt hente endnu en kroatisk profil i Serie A.

Cheftræner Niko Kovac skulle være interesseret i at forstærke angrebet med en backup til angriber Robert Lewandowski, og her skulle cheftræneren især være interesseret i at hente kroatiske Mario Mandzukic fra Juventus.

Det erfarer den tyske avis Kicker.

Mario Mandzukic er ikke ubekendt med den tyske Bundesliga eller Bayern München. Fra 2012 til 2014 spillede han for netop Bayern München, og før det spillede han to sæsoner hos VfL Wolfsburg.

I alt står den 33-årige kroat noteret for 53 mål og 110 kampe i Bundesligaen.

Bayern München indleder fredag aften Bundesliga-sæsonen, når de tager imod Hertha Berlin på hjemmebane klokken 20.30.

