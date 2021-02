Medier: Stjernen har bestemt sig

Franskmanden Dayot Upamecano har været rygtet til alverdens storklubber, og nu har han valgt, hvor han skal fortsætte karrieren. Det skriver franske RMC Sports og L'Equipe.

Ifølge medierne havner den 22-årige forsvarsspiller efter alt at dømme hos Bayern München. De tyske giganter vil købe Dayot Upamecano fri fra hans kontrakt med RB Leipzig ved at betale hans frikøbsklausul til sommer, og det hele skal næsten være faldet på plads efter flere dages rygter.

Det menes, at frikøbsklausulen er på knap 300 millioner kroner.

Til sommer mister Bayern München efter alt at dømme David Alaba, der rygtes til Real Madrid - læs mere om det her - mens også Jerome Boateng har kontraktudløb og kan være på vej væk. Dayot Upamecanos opgave bliver altså nok at udfylde deres sko.

I de seneste fire år har Upamecano spillet for RB Leipzig, der hentede ham fra RB Salzburg, og det er blevet til næsten 140 kampe.

Foruden Bayern München var klubber som Liverpool, Chelsea, Manchester United og Manchester City på rygtebasis meldt interesserede i den franske landsholdsspiller.

Dansker skaber overskrifter: Smider stjerne ud af truppen

Ny ballade: - Undret mig siden han kom

To år efter ballade: Brøndby-fans risikerer fængsel

De skal redde Vejles fremtid