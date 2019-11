Modsiger storklub: - Det er den sande historie

Den tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger kan måske være på vej til at overtage det ledige trænerjob i Bayern München.

Bayern-formand Karl-Heinz Rummenigge afviste ellers tidligere på ugen, at den 70-årige franskmand var en mulighed, efter at den sydtyske klub har fyret Nico Kovac.

Fredag afslørede Wenger, at han er blevet kontaktet af Rummenigge.

- Han spurgte mig, om jeg ville være interesseret, da han ledte efter en træner, siger Arsène Wenger til tv-stationen BeIN Sports.

Den i øjeblikket arbejdsløse franskmand forstår ikke, hvorfor Bayern-formanden har udtalt, at Wenger ikke var en mulighed. Han fortæller, at de talte sammen i fire til fem minutter.

- Det er en overraskende historie.

- Jeg sagde til ham, at jeg var nødt til at tænke over det og har brug for lidt tid. Vi blev enige om, at vi i den kommende uge skulle tale videre i telefonen. Det er den sande historie, siger Wenger.

Fra 1996 til 2018 var Arsène Wenger manager for engelske Arsenal. Efter at han stoppede for godt et år siden, har han ikke været i job.

Bayern München fyrede i sidste uge Nico Kovac og har indsat assistenttræner Hans-Dieter Flick som midlertidig afløser.

Se også: Dansker hang med Real-stjerne: Det kostede ham en bøde

Se også: Smadrede stjernens liv: Nu sidder han i fængsel

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj