Mystisk visit skaber spekulationer

Hvad bringer fremtiden for Erling Braut Haaland?

Det er nok et spørgsmål mange fodboldfans har tænkt over i løbet af sæsonen, hvor den målfarlige nordmand efterhånden er blevet rygtet til samtlige storklubber i Europa.

De mange rygter blev ikke mindre, da Dortmund-angriberen, ifølge flere medier, blev set i Monaco mandag.

Haalands agent er Mino Raiola, der til daglig bor i Monaco, og derfor var flere tyske og britiske medier hurtige til at spekulere omkring, hvorvidt Haaland var rejst ned til sin agent, efter en video af Haaland, der gik rundt i Monaco, florerede på Twitter.

Det tyske medie Ruhr Nachrichten, der følger Borussia Dortmund tæt, mener, at turen til Monaco var for at aftale de sidste ting omkring Haalands fremtid.

City eller Madrid

Hvor Haaland spiller, når 22/23-sæsonen skydes i gang, er endnu uvist, men meget tyder på, at kampen om nordmandens underskrift kommer til at stå mellem Manchester City og Real Madrid.

Ifølge VG har bookmakerne lige nu den engelske storklub som kæmpe favorit til at hente spilleren med Real Madrid som den nærmeste efterfølger.

Den spanske avis Marca kalder semifinale-opgøret i Champions League mellem netop Manchester City og Real Madrid for 'La semifinal de Haaland' (Haalands semifinale, red.).

Avisen mener nemlig, at semifinalen ikke bare handler om en plads i finalen, men også om Haalands underskrift.

Du kan følge aftenens 'La semifinal de Haaland', altså semifinaleopgøret mellem Manchester City og Real Madrid HER.